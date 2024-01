Cuatro hilos de una dimisión forzada en Ingenio

López se convirtió el lunes en el regidor que menos tiempo ha ostentado un mandato en Ingenio. Siete meses. El pleno lo acaparó su discurso, muy sereno aún cuando sus tiros y ráfagas de metralleta no cesaron en su exposición para aclarar su postura tras ser implicado en casos como el de Naturgy. Afirmó que no se quería ir, pero que respetaba la decisión de la mayoría de su partido y de su ejecutor. Rayco Padilla (PP).

Forum Drago: En cabeza, aunó a todos sus compañeros de partido, Forum Drago, donde milita la que será la próxima alcaldesa, Vanesa Martín, o su inseparable colega, mano derecha durante años, el concejal Francisco Javier Espino, que por cierto, el día del pleno estaba de vacaciones. Solo por mencionar a algunos. El alcalde metió en el mismo cajón a todos sus «compañeros de partido» al acusarlos de echarlo de la formación por mayoría. De hecho, en los últimos actos públicos ninguno acompañó al alcalde. En el pregón de las fiestas de La Candelaria y al final, cuando terminó su alegato de media hora en el Pleno. El público sí apaludió, pero no salió ni una palma de ninguno de los miembros de la mesa, ni gobierno ni oposición.

Francisco Javier Espino (FD). Es la mano derecha de José López Fabelo desde que Forum Drago se creó «con un grupo de amigos», explicó Espino en su perfil de la web oficial del partido. Desde entonces y hasta ahora han pasado muchos acontecimientos. De ser elegido por López para las áreas más importantes de una administración, como Economía y Hacienda, Espino, siempre discreto y de poco acto público, se asomó en su último, que no primero, plante al alcalde. Fue durante la junta de gobierno de diciembre, donde este edil tenía en sus manos, con Martín García (FD), votar en contra de la licencia para la instalación de las plantas solares de Naturgy, a las que siempre se opuso el alcalde. El secretario les había advertido: si firman en contra pueden prevaricar. Ambos se abstuvieron. Esta decisión marcó el antes y el después definitivo en la relación. Espino no acudió al pleno. Estaba de vacaciones.

Vanesa Martín. Las miras están puestas en Vanesa Martín la edil de Forum Drago designada para suceder en el cargo al alcalde López. Vanesa ha sido la inseparable siempre de López, en su mandato y antes, cuando fue empleada suya en el negocio de la familia El Paso 2000. Por esto se vio salpicada y recusada por Naturgy. Saltó al ayuntamiento cuando López era concejal en otro anterior mandato. Martín, que entre compañeros se ha ganado la fama de muy trabajadora, también se separó de López. Se quedó con el resto de sus compañeros de FD. Ni aplaudió la marcha de López el día del Pleno y el alcalde tampoco le dedicó una palabra de bienvenida.

Memes y llega la Pantoja. Redes sociales se llenaron el lunes de memes tras el discurso de López. Además, y aunque sin vínculos aparentes, ayer surge otra información que vino a convulsionar más si se puede a los vecinos. Se trata de declaraciones en la cadena Tele5, en la que se especulaba con la posible relación de la cantante Isabel Pantoja con un empresario vecino de Ingenio, con nexos o en sociedad con la empresa promotora de espectáculos que la familia de la sevillana tiene en Gran Canaria. Los memes se mezclaron.

La culpa, de Padilla

El alcalde José López, que permanecerá en su cargo hasta el 5 de febrero, no tuvo ningún tipo de miramientos ni delicadeza en sus palabras al apuntar con su dedo acusador a Rayco Padilla como el que puso sobre la mesa de sus socios de gobierno FD-NC su dimisión: o el alcalde se marcha o se rompe el pacto. Padilla lo dejó claro tras los casos públicos en los que se vio salpicado el alcalde de Ingenio, como el del proyecto de las plantas solares de la energética Naturgy. Según López, Padilla no entendió su forma de gobernar y pidió a su partido que le obligara a dimitir, y «por eso me voy». Padilla hizo público desde primeros de enero que había mucha presión y su condición era esa, quitarse de encima al alcalde. A quien también mencionó el alcalde como culpable fue a su socio de gobierno, Nueva Canarias. A Catalina Sánchez, portavoz del partido con otro edil en Ingenio, ni la mencionó, pero dejó claro que son «otros los que han movido los hilos». | P.P.