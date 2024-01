Un Pleno en Ingenio que resolverá porras

El Ayuntamiento de Ingenio convocó la pasada semana para hoy, lunes 29 a las 19.00 horas, el Pleno Ordinario de enero. Entre los puntos del día se encuentra, entre los pocos que hay, la aprobación o no del acta de la última y polémica sesión de diciembre. Eso sí, el escenario de este pleno es el elegido por el todavía alcalde del municipio, José López, de Forum Drago (FD), solo para dar explicaciones al pueblo sobre su anuncio de renuncia al cargo como regidor. Tras 17 días no ha dimitido formalmente. Ha seguido con su agenda y solo comunicó verbalmente que continuaría en el cargo hasta el día grande de las fiestas patronales de Ingenio, Nuestra señora de La Candelaria, el próximo viernes 2 de febrero, festivo en el municipio. Fuentes municipales anuncian que afines al todavía regidor acudirán al Ayuntamiento para apoyarlo.

Curiosamente, hoy, 29 de enero, se celebra el Día Internacional del Puzzle. Se conmemora desde 2005, por ser uno de los pasatiempos más populares y que se eligió por ser un juego que precisa «mucho ingenio y motricidad» para completarlo.

Las apuestas

Las dudas, la incertidumbre por los acontecimientos que han llevado a esta renuncia verbal de López ha hecho mella en la curiosidad del pueblo ingeniense. En diversos entornos laborales, comerciales o de restauración de dentro y fuera del municipio, se han hecho porras: No se juega nada, solo consiste en decir sí o no a dos preguntas: «Dimitirá o no el alcalde?»; o «Dejará su acta el alcalde?».

El anuncio de López de cesar en su cargo, el sábado 13 de enero, surgió tras las presiones de la mayoría de su propia formación política, gestada por él, Forum Drago, que ganó las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 en coalición con NC. Fue en una asamblea del partido que fundó y los miembros de su socio en el gobierno, NC.

Ante las presiones de sus colegas de partido y socios en la asamblea del día 13, López puso sobre la mesa, o más bien dijo que dimitiría porque, indicó, «respeto las decisiones de la mayoría, aún pudiendo no estar de acuerdo». Ese mismo día, la noticia de que el alcalde había anunciado su dimisión se le comunicó sobre la marcha a sus socios de pacto, Somos-PP, que habían puesto como condición que, o se iba el alcalde, o se rompía el pacto.

También en la misma jornada, y solo en redes sociales, el bipartito en peso FD-NC y Somos-PP, anunciaban en un comunicado sin firmar, solo encabezado por las siglas de los partidos y que también solo se envió en internet, que el alcalde había anunciado su renuncia al cargo.

Al día siguiente, domingo 14, el alcalde escribía un escueto escrito en la web oficial del partido que fundó, anunciando eso, que dimitiría solo porque la mayoría lo decidió. En los tres anuncios, el de la asamblea, en el del grupo de gobierno al completo, y en el del todavía alcalde siempre faltó algo: la firma, rúbrica para oficializar unos comunicados que a día de hoy, no acreditan nada.

Caso Naturgy, inhabilitación, expedientes externos poniendo en duda a los funcionarios municipales, urbanización de lujo vinculada a su familia, el posible freno a Hiperdino para su implantación en Carrizal y algunos más han hecho mella.

Tras el pleno de esta noche se sabrá, o no, si el anuncio realizado en el comunicado de todo el grupo de gobierno se cumple y Vanesa Martín, también concejal de Forum Drago, será la nueva mandataria de la Villa.