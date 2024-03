Francisco Munguía, eterno en Melenara

Francisco Munguía o Paco, como le decían en su entorno, era, es y será un referente para el barrio de Melenara. Un referente para sus vecinos y un luchador que siempre estaba presente para lo que hiciera falta, ya fuera bueno o malo. Tal y como describen desde su entorno más próximo, a Paco nunca se le caían los anillos, y a pesar de su edad, siempre estaba al pie del cañón. Su pasión por las fiestas y el carnaval hizo que fuera fundador de 'Los Mechones de San Juan', y de la murga Los Remuderos. También estuvo en la murga Los Pejigueras.

Miembro de la junta directiva de la Asociación Meclasa, Munguía vibraba siempre con su barrio, estaba presente en las reivindicaciones y cuando se celebraba Los Mechones siempre estaba delante disfrazado. Para Leonardo Hernández, presidente de Meclasa, esta pérdida la recibe como un jarro de agua fría, pues a pesar de las complicaciones derivadas por la edad, no esperaba que ese adiós fuera a ser tan rápido. "Su mujer me avisó a las 6.30 horas de la mañana para darme la noticia. Todavía no lo he asumido", dice aún consternado.

Tantos años de amistad y de compromiso por Melenara, hicieron tanto a Leonardo como a Francisco Munguía tener miles de anécdotas para contar, pero para Leo, la más relevante es cada año, cuando celebraban el tradicional acto de Los Mechones de San Juan. "A mí nunca me ha gustado disfrazarme, y cada vez que llegaba el día venía a decirme que por qué no me había vestido y discutíamos por eso", recuerda entre risas. "Él siempre era el primero en disfrazarse, apoyaba todas las fiestas del barrio y era uno más", dice Leonardo.

A pesar de su edad, siempre estaba dispuesto a ayudar para que todo saliera bien en el barrio

Volcado con su gente y sus vecinos, a pesar de su edad, Munguía siempre quería ayudar en lo que fuera. "Cuando había que mover vallas, aunque él no podía, las arrastraba para poder hacer lo que fuera, pasaba cualquier cosa y me llamaba para que yo lo supiera y hasta sus últimos momentos, tanto el cómo su familia siempre han estado ahí", recuerda el presidente de la Asociación Meclasa. Aunque todavía es pronto y sus amigos y familiares están pasando el duelo, desde Meclasa aseguran que probablemente en esta edición de Los Mechones se le hará el homenaje que merece.

Tal y como informaba Meclasa a través de un comunicado, el último adiós de este ilustre vecino será en el Tanatorio Municipal de Telde, "donde se llevará a cabo el velatorio en su memoria". Desde que abrió la sala a las once de la mañana, distintas personalidades no dudaron en acercarse hasta el tanatorio para decir, por última vez, adiós. Juan Antonio Peña, alcalde Telde, expresó en nombre de la ciudad el pesar por el fallecimiento, “un hombre comprometido y entregado a su barrio y ciudad”. Por su parte, desde Nueva Canarias y el Partido Popular también mostraron sus condolencias.