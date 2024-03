Mansueto, el queso tradicional italiano 100% canario que se vino de California

Mansueto es un grupo quesero italiano implantado en Ingenio que elabora y vende en el Archipiélago más de 10 tipos de derivados frescos y artesanales solo con leche de vaca y Km.0, o sea 100% producto canario. Entre ellos, burrata, mozarella, ricota, pasta, pizzas, lasañas, postres como stracciatela o mantequilla. Se basan en una receta familiar de la región de Puglia que creó en 1946 la abuela del maestro quesero Giuseppe Mansueto, tercera generación y hoy día director de la marca que eligió en tiempo récord el municipio grancanario de Ingenio para su expansión en lugar de California, donde negociaba la implantación de su negocio fuera de Italia, pero que salió fallido.

En tres días acordó la compra de la quesería de Ingenio, en el barrio de Aguatona por internet. Fue en 2019 cuando se convirtió en la única fábrica industrial y artesanal de Canarias en esta modalidad quesera originaria de Italia. Todo se elabora en el día con producto local canario km.0 y lo lleva a la mesa en menos de 24 horas. Se inició con 2 empleados. Hoy son 12, en su mayor parte locales.

Mansueto, al que acompañó su padre, de igual nombre, en toda esta andadura, destaca que «llegué a Ingenio de pura casualidad. Me encontraba en San Francisco, en el estado de California en EEUU, cuando ya prácticamente tenía cerrado el trato para abrir una división allí de nuestro producto. El mismo día me comunican que me ofrecían un restaurante para venderlo, pero no había quesería». Un descalabro para el maestro, que esa misma noche buscó en internet «queserías en venta en el mundo». En segundos salieron tres. Una en Brasil, en Francia y otra que figuraba como quesería en Ingenio montada en venta. Envió correo a los tres y «la primera que me respondió fue la de Ingenio, que no sabía ni donde estaba», relató. Al día siguiente estaba rumbo a Gran Canaria y «en tres días cerramos la compra, aún recuerdo que era carnaval. Esperamos un día y listo».

Quesos italianos elaborados en Ingenio / T. M. R.

El negocio del maestro quesero Giuseppe Mansueto logró finalmente consolidarse y expandirse en estos cinco años. Eso sí, no olvida los tropezones en su inicio: «Al poco de instalar la maquinaria nos topamos con la pandemia por el Covid. Nos reinventamos. Éramos dos y ni dormíamos, con ofertas locas pero eso nos hizo arrancar». Remontó y hoy se expande a través de envíos por barco y distribuidores con reparto diario en menos de 24 horas sobre todo en hostelería y a los clientes en la web mansuetoqueseria.com.

Ha abierto un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria y este año entra con un puesto en el mercado de Vegueta. También valora saltar a la Península con transporte en avión o ampliar su quesería «para reorganizar el negocio», pero «con la idea de quedarnos con la industria en Ingenio», dice Giuseppe, que ya tiene claro que su familia «no se marcha de Ingenio por su seguridad y gente».

Giuseppe Mansueto expande sus productos frescos por las islas y abrió un restaurante

Este grupo quesero familiar de tercera generación lleva sello canario-italiano ofrece «un producto único en las islas», explica Giuseppe Mansueto», que se trajo la receta de su abuela Rosa Franchini desde la región típica quesera de Puglia, al sur de Italia. «Ella en casa, en la postguerra, fue la que creó nuestras recetas queseras y mi abuelo lo iba vendiendo por los pueblos». Con esta base, el pequeño negocio se expandió hasta ser este referente en queso italiano ahora made in Ingenio.

Ante la duda de la base de la burrata, Giuseppe es claro y aclara que «desde siempre, la burrata se ha hecho con leche de vaca. Hay una zona muy pequeña en Puglia en la que hay búfalas, pero no da para la producción quesera. Es residual. La original siempre ha sido de vaca. Es un mito que colaron al origen de este queso hilado».

La materia prima usada es Km.0 y mantiene la receta tradicional de su abuela de Puglia

Mansueto tiene claro que en Canarias hay una cultura culinaria de quesos, y por eso especifica que con sus productos no hace competencia a la industria quesera insular. «Se trata de un producto distinto que introducimos» y respecto a los que se venden en los supermercados, «no tiene nada que ver. El sabor es la gran diferencia y se entregan en horas».

El grupo Mansueto colabora con El Centro Nacional de Investigación (NRC: National Research Center), en la experimentación de nuevas tecnologías y productos.