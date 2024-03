Juan Moya: «Tras la pandemia, el camping y las caravanas han crecido un 35% en Gran Canaria»

¿Qué previsiones de ocupación tiene el club en sus instalaciones para esta Semana Santa?

Ahora mismo el camping de El Pinillo en Mogán o el de Salinetas en Telde están al 50%, pero estamos recibiendo muchas llamadas y vamos a estar desbordados; la ocupación será del 100% hasta el 31 de marzo.

¿En qué situación se encuentra este modelo turístico?

Está totalmente en alza; solo en Gran Canaria hay un parque móvil de unas 12.000 caravanas, autocaravanas y vehículos tipo camper censados, y en el club tenemos 2.000 familias asociadas. Después de la pandemia, el sector del caravaning se ha incrementado en torno a un 35% en Gran Canaria.

¿Y a qué se debe?

A que con las restricciones de la pandemia, la gente descubrió intimidad y calidad de vida en esta forma de turismo. No estábamos sometidos a estar todos juntos en un hotel y muchos descubrieron que las caravanas y autocaravanas era muy seguras y le cogieron el gusanillo a este modelo. De hecho llevamos cinco meses con la inscripción de socios cerradas, porque no queremos seguir haciendo socios si no tenemos espacios para que disfruten todos. Nosotros somos ahora la única solución que hay para el campismo, excepto la zona de la cumbre con áreas del Cabildo y un camping en Vargas.

¿Qué tipo de perfiles optan por este modelo?

Parejas y familias. Es un actividad familiar en la que tanto niños como adultos hacen amistades y son personas que quieren estar relajadas y en la playa. Por otro lado, si valoramos que cada vehículo de estos está por encima de 70.000 euros, también hablamos de personas que tienen recursos y buenas nóminas; no es una actividad para personas con una economía precaria.

«Lograr un área de estacionamiento en Tauro es un sueño porque es una zona con mucho potencial»

¿Qué aporta este modelo frente al modelo turístico convencional?

Hablamos de familias que se trasladan durante un fin de semana o una semana a un determinado municipio donde gastan y suponen una alternativa más en ingresos económicos para cualquier localidad. Es un modelo que tiene un impacto directo en las economías locales. Por ejemplo ahora mismo en Fuerteventura hay parcelas donde se han colocado carteles que prohiben el acceso a autocaravanas y furgones camper, y hay una cadena de supermercados que está totalmente en contra porque ahora en Semana Santa es un ingreso más que ahora van a perder. No disponemos de cifras concretas del impacto económico, pero estas familias gastan en el supermercado, las tiendas o las gasolineras. Es incalculable.

Al margen de la inversión para adquirir la caravana, es una alternativa económica. ¿Por qué precios se aloja una familia en Semana Santa?

Una familia que entre en el camping el miércoles y se vaya el domingo paga 35 euros por la zona de acampada siendo socio del club y, el que no lo es, paga apenas 10 euros al día. Es una chorrada de dinero por el que tienen servicios como el agua, vaciado, llenado y su parcela.

El club acaba de habilitar un terreno en Tauro. ¿Qué supone para el colectivo haber logrado un suelo en esta zona tan codiciada?

Hemos alquilado un suelo por cinco años con capacidad para estacionar 70 caravanas y lo hemos habilitado para que tenga todas las condiciones para que las familias puedan pasar ahí un máximo de 15 días. Que el club haya conseguido este suelo en una zona tan privilegiada es un sueño, porque tienen un potencial de disfrute maravilloso.

Juan Moya, presidente del Club de Camping y Caravaning de Gran Canaria. / Juan Castro

¿En qué situación están los dos municipios turísticos de Gran Canaria respecto a este modelo?

Mogán está a la cabeza. Ha abierto los brazos a este tipo de turismo porque ve claro que este modelo significa dinamizar la economía. Pero San Bartolomé de Tirajana no lo ve así; tiene un proyecto nuestro desde hace casi tres años [con respecto al camping de Tarajalillo, cerrado en 2019 porque no tenía licencia] en el que pedíamos consolidar la actividad porque llevábamos allí 15 años y una licencia de obra mayor para hacer un camping en condiciones con una inversión de 180.000 euros, pero está guardado en un cajón. Los políticos nos tienden la mano, pero el bloqueo es de los técnicos, que ponen escollos, y eso hace que el municipio no tenga absolutamente nada para este sector. Y tampoco podemos aparcar porque han delimitado los aparcamientos a cinco metros y estos vehículos miden entre seis y siete metros y medio. La solución es cambiar la ordenanza, como hizo Mogán.

¿En qué situación está Gran Canaria respecto a otras islas?

Todas están más o menos igual de obsoletas en buscar soluciones y eso nos deja a años luz de la Península. Y ahora con las nuevas prohibiciones de acceder a muchas playas en Fuerteventura ahora el problema es mucho mayor. No pedimos que pongan espacios dentro de la arena, pero con lo amplia que es la isla con habilitar un espacio en el norte y otro en el sur, se soluciona el problema.

"Mogan ha abierto los brazos a este tipo de turismo porque ve claro que este modelo significa dinamizar la economía, pero en San Bartolomé de Tirajana el bloqueo es técnico"

¿Considera que es un modelo turístico perseguido?

Sí. Si se buscan aparcamientos para turismos, camiones, motos o personas con movilidad reducida, ¿por qué no se da una solución a los propietarios de autocaravanas si somos igualmente ciudadanos y además generamos economía?

Y luego está el campismo incontrolado.

Eso nos perjudica. Si queremos limpiar nuestra imagen e intentar que nos regulen, eso siempre es un escollo. Y lo denunciamos.

¿Hay nuevos proyectos sobre la mesa?

Sí, pero no podemos adelantarlo aún. Sí tenemos mucho que agradecer a los ayuntamientos de Moya, Telde y Mogán, y queremos seguir luchando para buscar soluciones a este tema, soluciones que pasan por buscar suelos donde se permita esta actividad. Porque también tenemos la traba del PIO, que está impugnado en los tribunales, y una vez se resuelva sí abre opciones a otros suelos rústicos adaptados a esta actividad.

La emergencia habitacional ha llevado a muchas personas a vivir en caravanas. De hecho el mes pasado se levantó un camping ilegal en Hoya del Pozo. ¿Se da este caso en las instalaciones del club? ¿Cómo valora esta situación?

No, aquí solo tenemos socios que pasan largas temporadas pero no hay nadie empadronado, está prohibido por nuestros estatutos. Yo sé que mucha gente lo tiene complicado y esta es una opción barata, pero para entrar en este club hay requisitos como ser solvente económicamente. Y si no son socios está prohibido pasar más de 15 días precisamente para evitar ese tipo de problemas.

