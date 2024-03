El Cabildo de Gran Canaria concedió más de cuatro millones a dos entidades de Rafael Hernández

El Cabildo de Gran Canaria ha concedido más de cuatro millones de euros en los últimos años a la Asociación Oportunidades de Vida y a la Confederación de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de Canarias (COAG), ambas presididas por el empresario Rafael Hernández, según datos recabados por la oposición tras conocerse que está siendo investigado por la Fiscalía tras una denuncia por los presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral de menores inmigrantes, acusaciones que éste niega tajantemente y achaca a un antiguo empleado que, afirma, está actuando por despecho tras ser despedido.

El pasado año 2023, diferentes departamentos de la Corporación Insular le otorgaron 741.250 euros a Oportunidades de Vida y 85.000 euros a la COAG, mientras que en el presupuesto del Cabildo para este ejercicio de 2024 figuran 708.000 euros para la ONG y otros 93.000 euros para la organización agraria.

El grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo ha reclamado información sobre dichos gastos en las comisiones del Pleno y preguntas por escrito. Ante la falta de respuesta de algunas consejerías, también a través del Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma.

Desde el año 2016, según se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo, se le ha otorgado a ambas entidades un total de 4.060.500 euros, aunque no todas esas ayudas públicas fueron finalmente gastadas. Al menos habría que descontar unos 242.000 euros de las partidas para el programa Un techo, una esperanza, que en los años 2022 y 2023 no se abonaron al no justificarse los gastos.

Subvenciones

La Asociación Oportunidades de Vida, vinculada a una Iglesia Evangelista situada en el barrio capitalino de El Fondillo, ha contado en los últimos siete años con unas 40 subvenciones del Cabildo por un montante total de 3,34 millones de euros. En detalle, según las cifras del Plan Estratégico, el gobierno insular de NC y PSOE le otorgó 290.000 euros en el año 2018; 182.000 euros en 2017; 402.500 euros en 2020; 402.000 euros en 2021: 621.750 euros en 2022; 741.250 euros en 2023 y los 708.000 euros consignados para este año.

En ese periodo ha recibido dinero de las consejerías de Presidencia (campamentos de verano para jóvenes, programa Gran Canaria Solidaria o acondicionamiento de un local), Política Social (gestión de las ayudas de emergencia y proyecto Un techo, una esperanza), Solidaridad Internacional (proyectos de Cooperación al Desarrollo y Gran Canaria Solidaria) y Sector Primario (programa Canal Social).

La Asociación Oportunidades de Vida ha recibido 3,34 millones desde 2018

Según los cálculos de la portavoz adjunta de los populares, Josefa Luzardo, Oportunidades de Vida ya debe ser la tercera entidad sin ánimo de lucro que recibe más dinero del Cabildo, solo superada por Cruz Roja Española y Cáritas, dos organizaciones con muchos más medios logísticos y reconocimiento social.

En su defensa, además de sostener que todo ese dinero está auditado por los órganos de fiscalización del Cabildo, Hernández asegura que solo el año pasado atendió a 5.300 familias en los diferentes programas subvencionados, un total de 14.000 personas. También resaltó el Proyecto Guaguaseo, que ayuda a unos 500 usuarios y ofrece 7.900 servicios anules de duchas, corte de pelo o entrega de ropa.

Las subvenciones del Cabildo a la COAG, entidad presidida a nivel regional por Rafael Hernández, se han analizado desde el año 2016 y suman un total de 713.000 euros. Se han otorgado a través de las consejerías de Sector Primario (proyecto Cumbre Vive) y de Empleo y Desarrollo Local (formación de adultos con escaso nivel de estudios).

Además de estas cantidades entregadas por el Cabildo en los últimos años, las dos organizaciones presididas por Hernández también han recibido subvenciones de otras administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, ministerios, otros cabildos o ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria, lo que eleva los cálculos sobre las cifras concedidas a más de seis millones de euros.

Al no quedar satisfecha con las respuestas dadas hasta ahora por algunos consejeros del gobierno insular, Pepa Luzardo acudirá al Comisionado de Transparencia para obtener información de gastos que considera muy abultados. Sus sospechas, señala, han aumentado ante la negativa a acceder a dos reportajes fotográficos de proyectos en África que suman 85.000 euros. Unos de los argumentos para impedirle ver ese material fotográfico, según la consejera, es porque aparecen menores, por lo que se pregunta «para qué se gastó tanto dinero en esas fotos si no las puede ver nadie».

Información confidencial El gobierno insular ha denegado la información solicitada por Pepa Luzardo, consejera del PP, respecto a tres gastos de la entidad Oportunidades de Vida que fueron subvencionados por el Cabildo. En concreto, 51.000 euros por un reportaje fotográfico acreditativo del proyecto Mozambique Pequeñas Semillas; 34.000 euros por otro reportaje de fotos del Proyecto Bamako y 3.225 euros de billetes de avión para esa última actividad. «Se inadmite la solicitud de los datos solicitados ya que los mismos contienen información sensible de los beneficiarios de las ayudas concedidas. Como Servicio comprometido con la protección de la privacidad de los individuos, estamos ética y legalmente obligados a salvaguardar la confidencialidad de dicha información y a garantizar su uso adecuado», respondió el gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo