El Víctor Jara se viste con la bandera de Palestina

El Teatro Víctor Jara en Vecindario se iluminó con los colores rojo, verde, negro y blanco de las 500 piezas de tela que se utlizaron para elaborar un gran mural en las butacas del recinto, representando la bandera de Palestina. La iniciativa se enmarcó dentro del 'Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica-ESPAL 2024', en el que participaron la poeta Rafeef Ziadah y el cantante Phil Monsour.

Los asistentes tuvieron la posibilidad de disfrutar con la voz cálida de Ziadah que recitó los versos de Refaat Alarcer -poeta, profesor y activista palestino de la Franja de Gaza, asesinado el 6 de diciembre de 2023- para abrir una velada que resultó ser realmente emotiva, reivindicativa y solidaria.

Los acordes de Monsour, quien también interpretó varias canciones en esta acción denominada 'Que sea un relato', acompañaron otra media docena de poemas, propios de esta gran periodista, poetisa y activista pro derechos humanos de origen palestino.

Imagen del recital de poemas por Palestina Libre que tuvo lugar en el Teatro Víctor Jara de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana). / LP/DLP

“Mi primer poema lo recité en la universidad y al terminar, un asistente sionista me dio una patada en el vientre y me gritó: deberías ser violada para que no engendres terroristas”, comentó Rafeef Ziadah. Este incidente lo que hizo que esta valiente mujer palestina se reafirmara en la lucha para que un día, cada vez mas cercano, poder volver a la tierra usurpada y vivir en paz.

La poeta no perdió la oportunidad para dibujar un relato de las vivencias y experiencias cotidianas que se pueden encontrar en el entorno de Palestina. Por último, hizo un llamamiento que no pare el apoyo, para que llegue el alto el fuego, y que se respete a las personas refugiadas, lo que provocó el aplauso de público que asistió a este evento que tenía como objetivo contribuir en la divulgación por la libertad de un estado palestino libre.