Los concejales de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Yaiza Ángel Domínguez y Fátima Viñoly han anunciado este jueves a través de un comunicado que han decidido continuar en el pacto de gobierno con Unidos por Yaiza (UPY) a pesar de la decisión de la formación nacionalista en Lanzarote de romper el acuerdo, "ya que en las elecciones del 2019 firmamos un acuerdo con UPY y asumimos un compromiso con los vecinos de Yaiza que entendemos debemos llevar hasta el final".

Ambos ediles aseguran que no comparten la forma en la que CC ha procedido a romper de forma unilateral el acuerdo de gobierno y consideran que "es un error propiciado e incitado por personas sin capacidad de diálogo y con una clara intención de romper el pacto por intereses electorales y no del municipio".

La secretaria insular de CC, Migdalia Machín, acusó el pasado mes de enero a Noda de "desplante e inexistencia del obligado respeto que debe haber entre partidos que gobiernan juntos" y justificó también la decisión de romper el acuerdo de gobierno en el sentido de que "UPY no tiene intención alguna de mantener un buen clima de trabajo que permita, en esta etapa final del mandato, alcanzar los objetivos pendientes”.

El acuerdo de gobierno alcanzado en Yaiza tras las elecciones de 2019 no fue el que le hubiera gustado a los nacionalistas (solo dos de los cuatro concejales de CC con áreas de gobierno) pero que se aceptó porque en aquel momento era la única posibilidad de dar gobernabilidad al Consistorio sureño y trabajar por y para los vecinos de Yaiza y, como recalcó Machín, “CC es un partido que se presenta a unas elecciones para gobernar”.

"No hemos sido desleales"

Los ediles díscolos de CC reivindican que "durante esta legislatura hemos sido parte de los diversos logros obtenidos estos cuatro años, legislatura que ha sido difícil y con obstáculos nunca vividos, como fue la pandemia. Juntos y con el esfuerzo de todos, no se desatendió a ningún vecino y tampoco fue un obstáculo para seguir impulsando esa cantidad importante de proyectos en nuestro municipio, que bien a través de inversiones comprometidas con otras administraciones o con financiación municipal, han salido adelante", señalan.

Por ese motivo entienden que "están primándose otros asuntos ajenos a la actividad municipal que se viene realizando" y aclaran que "hablar de deslealtad en política no es un acierto por nuestra parte, cuando se estuvo barajando una moción de censura al socio de gobierno, sin motivo alguno, y se tuvo la templanza de no cesarnos del grupo de Gobierno por parte del Alcalde, Óscar Noda".

"El comité local de CC no ha tenido el mínimo respeto"

Domínguez y Viñoly consideran "baladí justificar la ruptura del pacto en una supuesta falta de interés de nuestro socio de gobierno para sentarse en la Mesa de Seguimiento del Pacto, cuando esta Mesa ni siquiera fue invocada, ni por CC ni por UPY, en el momento en que estaba latente la moción de censura al alcalde".

Por otro lado, dejan claro que "pese a nuestra lealtad mostrada a la formación política, hasta este momento, la actitud desde la Secretaría Local de CC no ha sido la correcta desde nuestro punto de vista, culminada con un proceso de elección donde no se respetó la decisión del Comité para la celebración del mismo en la fecha acordada y donde no se fue neutral con ambos candidatos para una participación con las mismas condiciones y que el ganador fuese elegido como debe ser en un proceso democrático", indican en referencia a la elección del concejal Emilio Machín como cabeza de lista de CC a la Alcaldía de Yaiza en las elecciones del próximo mes de mayo, la cual se realizó cuando el aspirante Ángel Domínguez se encontraba fuera de Lanzarote.

"El comité local no ha tenido ni el más mínimo respeto. Primero a sus propios estatutos y segundo, a quienes, durante tanto tiempo, hemos participado en este partido en este municipio", denuncian.

Reconocen que "hemos dejado de asistir a los últimos comités locales por numerosas causas, como también ha ocurrido con otros representantes públicos locales e insulares durante esta legislatura en este Comité local". Se quejan de que "no se ha querido tener ninguna comunicación con estos concejales, se nos ha apartado hasta de los chats de comunicación del partido, vulnerando nuestro derecho estatutario de poder expresar las opiniones en el seno de la formación política a través de esos medios a la que todavía hoy pertenecemos, para compartir las gestiones que se venían realizando desde el grupo de gobierno o las convocatorias de los comités, asistamos o no, como otros miembros del mismo hacen.