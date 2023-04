La 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote (FICL), organizado por el Cabildo de Lanzarote, ya está en marcha y, como cada año, anima a la población a participar de una programación pensada para promover la experiencia colectiva del séptimo arte.

Una de las actividades más esperadas es la proyección de los trabajos a concurso, que se llevará a cabo en la sala de cine del CIC El Almacén y que este año contempla 62 películas cortas. Las obras han sido seleccionadas de entre las 2.152 propuestas presentadas por cineastas de noventa países. Del lunes 8 al jueves 11 de mayo, se han programado tres pases diarios: a las 18:00, 19:30 y 21:00.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar, ha recordado que el FICL “representa cada año una enorme oportunidad para conocer los mejores trabajos audiovisuales del mundo y de los mejores trabajos realizados en las islas, envueltos en un gran ambiente cinéfilo para el disfrute de los amantes de la cultura”.

El viernes 12 de mayo habrá una sesión a las 17:00 y una última, a las 18:30, en la que se proyectarán todos los cortos canarios, con los realizadores del Archipiélago presentes en la sala. Las entradas para cada sesión cuestan 1 euro y podrán adquirirse en la web del festival y en Ecoentradas.

Grandes nombres de la ficción española

Al tiempo que aumenta el prestigio del FICL lo hace el interés de los profesionales de la industria por mostrar sus creaciones. En esta edición, los cortometrajes nacionales vienen respaldados por grandes nombres de la pantalla como José Sacristán, Goya de honor 2022, que protagoniza El crédito, dirigido por Alex Escudero; Pepe Viyuela, que participa en la emotiva cinta Actos por partes, de Sergio Milán, o Luis Zahera y Paco Tous, que forman parte del elenco de Mesa para 3, una agria comedia de Álvaro G. Company.

Otras de las propuestas seleccionadas por el FICL llegan como ganadoras de premios importantes, es el caso de La Noria, de Elizabeth Terri, Biznaga de Plata en Málaga, que narra el feliz encuentro de dos personas tan especiales como sus propias realidades. Y es que entre los diecisiete cortos españoles elegidos predomina la reflexión sobre la condición humana y su relación con la enfermedad, la amistad o la diferencia. La nota peculiar la pone la personalísima propuesta del actor Pedro Casablanc, que toma por primera vez las riendas de la dirección en el cortometraje El sacrilegio, una defensa de la erudición y “el bien hablar”, según sus propias palabras.

‘Confecciones Saavedra’

Los realizadores canarios pisan fuerte en esta edición del FICL, que acoge ocho trabajos de los más diversos estilos, desde Last Trial, un fanfilm del universo Starwars, a cargo de Marino Darés, rodado en el Teide, a Confecciones Saavedra del lanzaroteño Pedro Ayose y José Martret. La cinta es ya un fenómeno cinematográfico, habiéndose alzado con dos premios en los festivales de Suecia y Japón, y ha convertido en icono mundial a la popular comerciante Juana Saavedra de San Bartolomé.

La mirada documental

En la selección de Cortos documentales de este año llama la atención la cercana mirada de los realizadores sobre los hechos que narran. En las proyecciones del CIC El Almacén podrán verse propuestas como la ‘road movie’ suiza Il nonno che non c’è, de Sara Furer y Fabian Lütolf, que aborda la identidad de quien se cría en un país extranjero o Mi holocausto: Philomena Franz, de David Navarro, el sobrecogedor testimonio de una superviviente del nazismo. Asimismo, la realizadora Sandra Ruesga reflexiona sobre el aborto en mujeres mayores en la exquisita Lo que no fue, y el cineasta chino afincado en Nueva York Shuli Huang presenta un documental rodado en super-8 (Will you look at me) en el que conversa sobre su homosexualidad con su familia, durante una visita a sus padres en China.

En esta sección, el FICL acoge el estreno absoluto en España del documental Donde los niños no sueñan, del diseñador visual y fotógrafo de prensa Stefano Sbrulli, colaborador de The Washington Post, Zeit online, BBC, El País, Internazionale, L’Espresso, L'Essenziale o La Repubblica. La cinta se exhibirá en el CIC El Almacén el lunes, 8 de mayo a partir de las 19.30 horas.

Animación de diez países

La sección de cortos de animación del Festival recibe cada año más trabajos internacionales. En esta ocasión, podrán verse trece cortometrajes de diez países, que tienen en común el uso de distintas técnicas, lo que los convierten en auténticas joyas audiovisuales. Hay temáticas para todos los gustos, desde la divertida comedia negra The Smile, del neerlandés Erik van Schaaik a los poemas ecologistas The Egret river, de Wan-Ling Liu (Taiwan) o Melodía Torrencial, del mejicano José Luis Saturno.

Variada temática internacional

Por último, la expectación está asegurada en la sección de cortos de ficción internacionales donde se han seleccionado hasta catorce trabajos de las más variadas temáticas: la épica, con L’apocalypse náura pas lieu, del francés Maxence Ouvard; las relaciones de pareja, en The trip (Lituania) de Jorūnė Greičiūtė, los juegos de infancia, en Tango Charlie, de Paul Gojecki y Mathias Priou o la violencia machista en Las estrategas (Argentina) de Fabricio Centorbi. La proyección de algunos de estos cortos, como es el caso de L'anniversario, supone su première española.

La oferta audiovisual de esta edición del FICL promete no defraudar a nadie, sea cual sea su preferencia en géneros o temáticas. Otro de los atractivos de asistir a las proyecciones es que los espectadores otorgarán con su voto el premio del Público, un reconocimiento que suele ser uno de los más valorados por los cineastas en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote.

Esta cita con el cine está organizada por Fisme Producciones y el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, con el patrocinio de las entidades CACT Lanzarote, Canary Island Films, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Ayuntamiento de Arrecife. Colaboran con el Festival las empresas lanzaroteñas Arrecife Gran Hotel y CICAR.

La programación completa del festival se puede consultar pinchando en este enlace.