Arkano: "Poder decir que me he liado con tíos y tías hace falta dentro del panorama urbano"

¿Considera que el mensaje contra el bullying ha calado entre los jóvenes que asistieron a la charla?

Ha sido brutal, lo han hecho muy fácil, de hecho uno de mis miedos era que se despistaran, pero no. Siento que de verdad han recibido el mensaje y ha sido útil, buscaba desde el principio tener una comunicación horizontal, que no sintieran que un profesor o un padre le estuviera hablando sino alguien de tú a tú porque creo que es el único modo de conectar con los chavales.

¿Es importante apoyar a esas personas que se sienten diferentes?

Lo más importante es transmitir a los niños y niñas que no están solos, que a veces parece un castillo gigante cuando estás en una situación complicada de bullying en la que te sientes excluido, pero siempre hay una salida y hay alguien dispuesto a escucharte.

¿La música es una herramienta para salir de esa situación?

Sin duda, la música ayuda como otras formas de arte a configurar el imaginario colectivo.

¿A usted le ayudó en su caso personal?

A mí el rap me enseñó que tenía derecho a ser escuchado en una etapa de mi vida en la que me costaba hablar.

¿Cree que el rap puede favorecer el acoso en el caso de las batallas de gallos?

Las batallas al final son como una obra de teatro y se entiende que esa confrontación forma parte de la performance y al final lo competidores siempre se dan un abrazo y hay más amistad que otra cosa.

¿Las redes sociales han incrementado los casos de bullying?

Sí, nos están jodiendo la salud mental, ya solo con grabar un vídeo para Tik Tok y ver el pedazo de filtro que te pone, el mensaje que te lanza desde el minuto cero las redes sociales es que tienes que ser perfecto, entonces eso genera unos valores de éxito heredados.

¿Ha influido en su música la situación de bullying que sufrió?

Mi música es un mecanismo de autoafirmación, me sigo sintiendo muy pequeño en mi día a día, pero cuando improviso es de los pocos momentos en mi vida en que me siento grande, útil e importante.

¿En el género urbano hacen falta más referentes que traten problemáticas sociales?

No creo que deba ser una obligación, no quiero ir de moralista. Pienso que el hecho de poder decir abiertamente que me he liado con tíos y tías hace falta dentro del panorama urbano porque hay pocos referentes que te digan abiertamente esto. Normalmente siempre es la imagen del machito, el tipo duro que se lía con más tías. Vamos a intentar transmitir otro tipo de figuras que calen en el imaginario colectivo para que un chaval de 14 años si le mola otra persona de su mismo sexo no se sienta culpable.

¿Se considera un referente para los jóvenes?

Hago lo que me apetece en cada momento, si eso influye en gente para bien, perfecto y si no, ya está, pero nunca me planteo ser un referente.