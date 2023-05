Medina achaca a las pegas técnicas el retraso del nuevo contrato de Limpieza Viaria

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, ha achacado a las pegas de los técnicos fiscalizadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el retraso en la renovación del servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria, que lleva seis años vencido desde que se adjudicó a FCC en 2017.

Según la edila, «no se trata de reparos sino de anotaciones y devoluciones» del pliego presentado a los órganos fiscalizadores, como cuando la Intervención rechazó en 2022 la pretensión de ampliar a ocho años el nuevo contrato, que contempla también extender la privatización del servicio de Limpieza Viaria en otros cuatro sectores de la ciudad, que comprenden 16 barrios.

En estos momentos, dijo, el contrato ya «ha pasado los controles y la fiscalización del servicio de Contratación y ha sido remitido a Intervención para su última fiscalización y poderlo sacar ya a concurso».

En una comparecencia solicitada por el PP, Medina volvió a defender la contratación a dedo en marzo de 2020 de una parte del servicio municipal de Recogida de Residuos, justificado inicialmente por la ley ante la emergencia debido al estado de alarma por el covid, durante los tres meses que duró el estado de alarma.

Sin embargo, el contrato a dedo sigue todavía en vigor tres años y dos meses después.

El no haber sacado a licitación la privatización de este servicio ha provocado el bloqueo del pago de los trabajos prestados, cifrados en tres millones anuales, por parte de Contratación. «Es un servicio que se tiene que prestar sí o sí y no tenemos personal suficiente y ahora no cabe eso de llamar a la familia y a los amigos para que vayan a trabajar», sostuvo Medina.