Carolina Darias, entre Cairasco y Galdós

«La noble y gran ciudad aquí fundada será después por el común decreto el Real de Las Palmas titulada, que nace de altas causas alto efecto». Con esta cita del poeta Cairasco de Figueroa, la nueva alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, inició su discurso de investidura. Lo hizo bajo la atenta mirada de las musas pintadas por Néstor Martín Fernández de la Torre de la platea del Teatro Pérez Galdós. El coliseo dedicado al escritor más universal de las Islas acogió este sábado por primera vez en su historia la constitución del Ayuntamiento capitalino. Un marco de altura para dar inicio al tercer mandato consecutivo del tripartito formado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos, aunque en esta ocasión con un nuevo timonel al mando tras el paso al frente de Augusto Hidalgo al Cabildo.

El Teatro fue también protagonista de la jornada que da inicio al duodécimo mandato de la democracia. «Este coliseo de la libertad en honor a nuestro hijo más universal y defensor del progreso de las sociedades», como diría Darias en su discurso. Desde las horas previas al inicio del acto la multitud se agolpaba a las puertas de este espacio cultural. Entre la multitud numerosas caras conocidas del PSOE. No era para menos, los socialistas repiten por tercer periodo consecutivo al frente de la ciudad y han resistido a la ola conservadora resultante del 28M que les ha llevado a perder la mayor parte de su poder municipal a lo largo y ancho de España.

Una de las primeras en llegar fue la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, acompañada del alcalde saliente, Augusto Hidalgo, el presidente del Gobierno canario en funciones, Ángel Víctor Torres, y el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. La ciudad era por la mañana la única alcaldía segura que tendrían los socialistas entre las diez más pobladas de España -el nombramiento de Jaume Collboni como regidor de Barcelona fue contra todo pronóstico y no se supo hasta bien entrada la tarde-.

La ministra Isabel Rodríguez asistió al acto «con emoción» y auguró que Darias será «una magnífica alcaldesa»

La también portavoz de Moncloa explicó a los medios que la de Darias era un símbolo «por lo que representa la mujer en la política municipal», al tiempo que hizo «un llamamiento a las mujeres moderadas y de derechas para ir en contra de esos pactos de la vergüenza entre PP y VOX que eliminan concejalías de la mujer y nos hacen retroceder y cuestionan algo tan grave como es la violencia de género».

La ministra reconoció que asistía al acto «con emoción» dada la relación que la unía a Darias hasta el mes de marzo, cuando esta última dejó la cartera de Sanidad en el Gobierno central. No dudó a la hora de augurar que será «una magnífica alcaldesa». Rodríguez realzó el poder del municipalismo -ella misma fue regidora de Puertollano (Ciudad Real) de 2019 a 2021- al tiempo que resaltaba los avances que en materia de igualdad que llegaron primero en forma de concejalías de la mujer y que ahora «se pone en peligro con los acuerdos de la vergüenza».

Torres, por su parte, resaltó que la capital será un municipio «que va a seguir trabajando como se ha hecho estos cuatro con años [en el Gobierno de Canarias] con políticas progresistas, avances sociales, justicia e igualdad». El presidente en funciones de las Islas resaltó el pacto de Darias con otras fuerzas progresistas «que trabajarán para mejorar la vida de la gente, especialmente de aquellos que más necesidades tienen».

La nota musical del acto

Una vez en el interior del Teatro, tres profesores del conservatorio se encargaron de poner la nota musical del acto, incluyendo la interpretación del himno de Canarias. Beatriz Alonso, vocalista, José María Ramírez, guitarrista, y Abraham Ramos al timple. La secretaria general del pleno, Ana María Echeandia, fue la primera en entrar escoltada por los maceros. Le siguieron los nuevos concejales de la corporación municipal y se constituyó la mesa de edad para presidir la sesión. En este caso estuvo formada por Nina Santana (1952), senadora en la actual legislatura, y Adrián Santana (1997), historiador y técnico asesor de cultura. Ambos forman parte del equipo de Darias.

La mayoría de los concejales del PSOE prometieron sus cargos, salvo Francisco Hernández Spínola e Inma Medina que juraron. Lo mismo hicieron los dos ediles de Nueva Canarias y la representante de Unidas Sí Podemos. En la oposición, los de PP, VOX y Coalición Canaria juraron. Durante el paso de los nuevos ediles -realmente repiten diez de la anterior corporación- solo hubo pequeñas anécdotas: a Esther Martín se le cayó el medallón al suelo y a Clotilde de Jesús Sánchez se le trabó el cordón con la coleta que llevaba. En esta ocasión no apareció ningún crucifijo sobre el atril -en 2019 Pepa Luzardo, portavoz popular, llevó uno para los suyos-.

Carolina Darias fue a continuación proclamada alcaldesa por 15 votos a favor. Jimena Delgado, portavoz del PP, no renunció a presentarse y se llevó los nueve apoyos de su grupo; y Alberto Rodríguez, deVOX, los cuatro representantes que obtuvieron. Por su parte, Francis Candil, de CC, dejó su papeleta en blanco.

Entre las primeras filas estaban los exalcaldes Zumaquero, Mayoral, Soria, Luzardo y Saavedra

Darias recibió emocionada el bastón de mando por parte de Nina Santana y no del alcalde saliente como ha sido tradición. Lo hizo ante un público mayoritariamente en pie entre gritos de «¡bravo!» y aplausos. Durante su discurso citó, además de a Cairasco de Figueroa, a las filósofas María Zambrano, Hannah Arendt y a Emilio Lledó, al tiempo que señaló que «aquí, en esta casa común, me inicié en política [fue elegida concejala en 1999] y aquí hoy, de alguna manera vuelve todo». Tuvo palabras para la ministra Isabel Rodríguez, «gracias por estar aquí. Sabes lo importante que es para mí». Ambas mostraron sintonía.

En las primeras filas del público, además de las autoridades ya citadas, varios exalcaldes, el popular José Manuel Soria; Francisco Zumaquero, segundo regidor en democracia tras Manuel Bermejo; y los socialistas Emilio Mayorla y Jerónimo Saavedra. También estaba Pepa Luzardo, primera alcaldesa de la capital -convirtiéndose Darias en la segunda en ostentar dicho cargo-; además de personalidades como el histórico dirigente sindical de Guaguas Feluco Marrero, representantes vecinales y ediles del último mandato que perdieron el acta el 28M.

«Búsqueda de consenso»

El nuevo portavoz socialista, Hernández Spínola, mano derecha de Darias en su paso por la política nacional, resaltó la necesidad de buscar la «cogobernanza» y la participación «efectiva, el diálogo, el respeto y la búsqueda de consenso». Al tiempo que reafirmaba que el de la capital será «un gobierno progresista de referencia» ante la ausencia de pactos similares en otras capitales.

Pedro Quevedo, primer teniente de alcalde en esta reedición del tripartito, señaló que esparaba que «aquellos que nos iban a observar con microscopio lo hayan reconvertido en lentes de contacto», en referencia a una frase que dijo en 2015 cuando comenzó el acuerdo entre PSOE, NC y Podemos. Lamentó la pérdida del acta de Mary Carmen Reyes, edila de Igualdad los últimos cuatro años, y lamentó la «polarización» en la política estatal.

Darias: «Aquí, en esta casa común, me inicié en política y aquí hoy, de alguna manera vuelve todo»

Gemma Martínez, por Unidas Sí Podemos, visiblemente emocionada, citó a Galdós, «yo no solo soy de Las Palmas si no que estoy muy orgulloso». Reivindicó una ciudad «diversa y orgullosa», al tiempo que señaló, entre aplausos, vítores y algún abucheo, que «si alguien por casualidad se cree que nuestro estilo de vida y de familia no tiene cabida en su modelo de ciudad, se equivoca».

Desde la oposición, Jimena Delgado se mostró conciliadora. Habló de hacer una oposición «elegante, lejos de la crispación» y que fuera en busca de «la mejor ciudad para vivir», apropiándose del lema de Darias durante la campaña, lo que causó el aplauso de la bancada socialista. «No los vamos a defraudar», prometió a sus electores, al tiempo que apeló a quienes hoy «se sienten huérfanos de representación», en referencia a las escisiones del PP que se quedaron por el camino -Unidos por Gran Canaria y Hablemos Ahora-.

Alberto Rodríguez, portavoz de VOX, mentó la gestión inicial de la pandemia por parte del gobierno de Pedro Sánchez, un discurso que motivó entre el público abucheos y peticiones de «hable de la ciudad». Destacó su crecimiento electoral, de cero a cuatro actas.

Candil, por su parte, tendió puentes y habló de una oposición «crítica pero constructiva». Recordó al ya exconcejal David Suárez, compañero de bancada los últimos cuatro años. También a Yasmina Pereira, técnica del grupo.

