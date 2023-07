El vecino Carlos Cabrera llama a fortalecer lazos comunales en el pregón de las Fiestas de San Lorenzo

El vecino Carlos Cabrera hizo este sábado un llamamiento a sus vecinos para aprovechar las fiestas de San Lorenzo con el objetivo de fortalecer los lazos que les unen como comunidad. El arquitecto, que lleva viviendo cuatro décadas en las calles de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria, fue el encargado de pregonar las celebraciones desde una plaza del pueblo abarrotada, como es habitual, para la ocasión. Un evento que cumple su segundo año como Fiesta de Interés Turístico Regional, algo que no pasó desapercibido en el discurso que dio ante los suyos, y en el que destacó su valor histórico y de fervor religioso.

Las fiestas de San Lorenzo arrancaron de manera oficial la noche de este sábado con la lectura del pregón como acto inaugural. Si bien la banda Guiniguada ya había recorrido durante la madrugada las principales calles del casco para anunciar el inicio del jolgorio con la Diana floreada. El encargado de dar el discurso en esta edición fue el arquitecto y vecino de toda la vida Carlos Cabrera Rodríguez, quien hizo un repaso de cómo ha vivido él las celebraciones en las distintas etapas de su vida, desde una niñez con banderas, bombillos y cochitos de choque a una madurez en la que se ha dado cuenta del verdadero valor de estas celebraciones. Y es que, aseguró, en ellas se rinde "homenaje a nuestra historia, devoción, nuestras tradiciones y nuestros valores".

Antes de ello, no ocultó su sorpresa por haber sido elegido para pregonar las fiestas de su pueblo: "Aún estoy en edad de escuchar más que de contar". Pero quiso aprovechar la oportunidad que le daban y transmitir al público lo que significan las fiestas del pueblo. Unos recuerdos que, pese a los años, mantiene "muy vivos".

Una niñez con el sonido de los cochitos

Cabrera comenzó con su niñez, en la que evocó a tiempos pasados en los que muchos vecinos ilustres del pueblo engalanaban sus calles con banderas y bombillos. Pero también al estruendo que llenaba de vida cada rincón del casco con los "cochitos" que se disponían en la explanada donde hoy en día está la farmacia. Pero los años pasaban, y conforme la infancia se tornaba en adolescencia y una incipiente juventud, también las prioridades del pregonero respecto de las celebraciones. Así, pasaron a ser más importantes en su programa de eventos las verbenas. Recordó también cómo ayudaba en la preparación de las galas, o cómo se montaban torneos de fútbol "entre colegas" medio improvisados durante todo lo que duraban las fiestas.

A día de hoy, aseguró que lo primero que hace cada año, cuando recibe su nuevo calendario, es ir a ver "cómo viene agosto" para ir solicitando el 10 del mes estival como día libre. Que no le pillen por sorpresa en el trabajo. "Esto es más importante que cuadrar los puentes, ver los festivos o programar las vacaciones. ¡Lo primero, es lo primero!", insistió.

Y es que las fiestas son para él una forma de "convivencia vecinal", una "excusa para reunirse" todos en torno a las actuaciones o eventos que se den cada noche. Y de esta forma, se ven amigos que no se encuentran en ningún otro momento del año, o se topan con personas que hacía tiempo que no veían. Pero también son época para "añorar a los que ya no están y sabes que vivían las fiestas".

Una mezcla entre la tradición y los nuevos tiempos

Cabrera también ensalzó cómo la actual comisión de fiestas, presidida por José García, está intentando recuperar parte de la esencia de antaño, haciendo regresar al programa festivo actos como la Diana Floreada o los pasacalles con papagüevos. Ello se une, agregó, a los nuevos eventos que se han consolidado en los últimos tiempos, como la gala Drag Queen, la verbena del solajero o las escalas en Hi-Fi en el escenario principal de la plaza. Algo que calificó, con entusiasmo, de "precioso". Pero entre todo esto, afirmó que existe algo que es "innegociable": la quema de fuegos artificiales la víspera del día grande. Un acto que les ha situado "en el centro del mapa de las fiestas más importantes de Canarias" después de lograr el año pasado su declaración como Fiestas de Interés Turístico Regional.

Pese a toda la algarabía, reconoció que ese 10 de agosto, día grande, es muy especial para todos los vecinos de San Lorenzo, sigan o no residiendo en el pueblo. "Todos sentimos esa conexión profunda con San Lorenzo, un magnetismo tal, que parece que nuestro patrón, nos mira, nos abrazara y nos calma a su paso por las calles del pueblo, es justo en ese momento cuando te das cuenta del sentido que tienen las fiestas, la herencia del legado que nos han dejado muchas personas, de la importancia que tiene mantener viva la devoción y nuestra identidad cultural", afirmó. Y, para concluir, lanzó un mensaje en el que invitó a sus vecinos a acoger estas fiestas y llenar cada momento vivido "de alegría y emoción", aprovechando la oportunidad que les brinda para "fortalecer los lazos que nos unen como comunidad".

Este domingo, la fiesta continúa con la jornada para los más pequeños de la casa. Desde el mediodía, habrá castillos hinchables y talleres infantiles en la plaza del pueblo, que seguirán con una gala infantil musical, "Chiquifiesta", en la que habrá malabaristas, personajes infantiles y la actuación de Chiquipanda. La jornada terminará con una noche de humor, a las 21.30 horas, amenizada por Daniel Calero y Kike Pérez.