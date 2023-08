No solo en la bahía de El Confital se están encontrando pez globo varados; también se ha observado este fenómeno en muchas otras playas de las islas. A continuación, los expertos aportan algunos datos sobre este pez que está causando este inusual caso de mortalidad en nuestras aguas.

Este no es el primer incidente de este tipo en Canarias con el “Lagocephalus lagocephalus” , aunque la comunidad científica lo considera un caso excepcional y aún no ha podido determinar las pruebas definitivas para explicar por qué ocurren estas muertes. El pez globo no es una especie común en las aguas de las islas.

Desde Noruega hasta Senegal

“Lagocephalus lagocephalus”, comúnmente conocido como el pez globo de cabeza grande es una especie de pez globo que pertenece a la familia Tetraodontidae. Esta especie se encuentra en aguas templadas y subtropicales del Atlántico este y el Mediterráneo, desde Noruega hasta Senegal, y en el Mar Negro.

El pez globo de cabeza grande es caracterizado por su cabeza grande y redondeada, lo que le da su nombre común. Tiene un cuerpo comprimido lateralmente y está cubierto por una piel espesa y espinosa. Sus aletas son pequeñas y pueden desplegarse para moverse con movimientos ondulantes.

Al igual que otros miembros de la familia Tetraodontidae, el “Lagocephalus lagocephalus” contiene tetrodotoxina, una potente neurotoxina que es letal para muchas especies. Esta toxina se encuentra principalmente en la piel, órganos internos y ovarios del pez. En algunas culturas, como en Japón, los chefs entrenados pueden preparar el fugu de manera segura, eliminando las partes venenosas y dejando solo la carne no tóxica.

Se alimenta principalmente de invertebrados marinos, como crustáceos y moluscos, así como pequeños peces.

Capacidad de inflarse como mecanismo de defensa

El pez globo de cabeza grande es conocido por su capacidad de inflarse como mecanismo de defensa cuando se siente amenazado. Al hacerlo, su tamaño aumenta significativamente debido a la ingestión de agua o aire. Esto lo hace menos atractivo para los depredadores.

El “Lagocephalus lagocephalus” es considerado una especie invasora en algunas áreas, como el Mar Mediterráneo. Su presencia puede tener un impacto negativo en los ecosistemas locales, ya que puede competir con las especies nativas por recursos y hábitats.

Debido a la toxicidad y a su potencial como especie invasora, el pez globo de cabeza grande es objeto de investigación y monitoreo en varias regiones. Es importante tratar esta especie con cuidado y respetar las regulaciones locales para su conservación y manejo adecuado.