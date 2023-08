Cóctel en Las Canteras: nuevos peces globo muertos se unen a las microalgas

Las Canteras está viviendo un cóctel explosivo de verano. En los dos últimos días han aparecido nuevos ejemplares de pez globo muertos, al mismo tiempo que el baño continúa restringido por zonas antes la presencia de microalgas por cuarto día consecutivo en esta playa de Las Palmas de Gran Canaria. La voz de alarma comenzó hace ya prácticamente una semana, cuando los usuarios del arenal avistaron decenas de peces muertos del tipo tetraodóntidos. A este arribazón se le unirían las cianobacterias el lunes, con manchas de color marrón por toda la bahía.

En los últimos días ha circulado en redes sociales un vídeo en el que se podía ver a una bañista cogiendo un ejemplar de pez globo moribundo de la orilla y devolviéndolo al mar, con la intención de salvarlo. Esta acción ha suscitado la pregunta sobre si contraviene o no las precauciones a tomar, si se tiene en cuenta lo potencialmente tóxico que puede ser este animal.

José Juan Castro Hernández, doctor en Ciencias del Mar, aclara que el pez globo tan solo es tóxico para el ser humano -u otros animales- en caso de ser ingerido, «y no siempre», aclara. Por lo que tocarlos no debe suponer ningún problema. «Este tipo de pez produce toxinas que se acumulan en su hígado y pueden ser potentes; pero no todos son tóxicos», precisa, «si no que tienen esa tendencia a crearla».

Se trata, por tanto, de toxinas que puede o no albergar el animal. Dado el potencial peligro que supone ingerir este pescado la Unión Europea ha prohibido su consumo, a pesar de que en Japón se considera toda una exquisitez culinaria -algo intimamente relacionado con el riesgo que supone comerlo-.

Orilla de Los Muellitos. Todas la plagas juntas...😢

Sorbete de microalgas. pic.twitter.com/3IZ0fu2S9b — Mi playa de Las Canteras 🏖 (@LasCanteras) 10 de agosto de 2023

Castro Hernández resalta que la llegada de peces globo a las costas del Archipiélago no es algo nuevo. Ya se registraron arribazones en 2000, 2014 o 2017. «Esto se produce siempre que hay una masa de agua caliente», indica el experto, «es algo que está asociado con los meses de verano a partir de junio».

El biólogo marino resalta que el pez globo es un animal «cosmopolita» que habita en aguas de tipo subtropical y tropical de todos los océanos; por lo que también habitan en las cercanías de Canarias. Desde su punto de vista, la «incógnita» sería saber por qué estos ejemplares de pez globo están llegando muertos a la orilla de Las Canteras -también se han detectado en la playa de Las Nieves, en Agaete-. «Esto sí sería algo extraño», resalta.

Según los expertos, el mar canario padece desde marzo un calentamiento excepcional; hasta tal punto que se acerca ya a las cifras récord que alcanzó en el verano de 2003. Estas condiciones ambientales en aguas del Archipiélago estarían favoreciendo fenómenos como la proliferación de cianobacterias -conocidas como microalgas- o de arribazones de peces globo.

La Cícer y Peña la Vieja

Los peces globo han venido unidos al fenómeno de las microalgas. Ambos no tienen una vinculación estrictamente hablando -al menos que se haya podido comprobar-. La presencia de estas cianobacterias en aguas de la bahía de El Confital sigue siendo sumamente variable. Durante la tarde de este miércoles, La Cícer y Peña la Vieja continuaban concentrando la mayor parte, aunque también había a la altura de la calle Luis Morote.

Precisamente, uno de los últimos arribazones de pez globo que detalla Castro Hernández en aguas de las Islas se produjo en 2017, coincidiendo con la conocida como crisis de las microalgas. Este ha sido, por ahora, el mayor episodio de acumulación de manchones formados por cianobacterias en las costas canarias. En aquella ocasión también aparecieron en distintos puntos de la playa de Las Canteras.

Ante este fenómeno, el área de Ciudad de Mar está siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias. Estas se basan en colocar cartelería recomendando no bañarse y la bandera amarilla en las partes de la playa afectadas por la presencia de esta bacteria -que nada tiene que ver con vertidos de aguas residuales-.