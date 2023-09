Javier Arnau: "Todo lo que sea más burocracia va a perjudicar al sector naval"

¿Por qué han decidido apostar por Canarias como una de las sedes de Navalia Meeting?

La feria de Navalia se celebra en años pares y nuestro consejo de administración siempre ha tenido la idea de que en los años impares debería haber un encuentro más reposado, sin el ajetreo de la feria, en la que no te da tiempo a hablar con todo el mundo ni a asistir a todas las jornadas. El objetivo es reflexionar sobre cómo está el sector naval en cada uno de sus mercados, desde el Oil and Repair hasta la industria militar o la eólica. El Clúster Marítimo de Canarias y el sector de las Islas nos plantearon la posibilidad de hacer algo aquí en un momento álgido, que coincidió con que se colapsó el canal de Suez y muchos barcos se desviaban para reparar en Canarias. Además, hay una gran tradición de relaciones entre Galicia y Canarias por la pesca y hay mucho empresario gallego asentado aquí. Tenemos al final un encuentro empresarial con 300 profesionales del sector naval de toda España e internacionales y mucha parte social donde la gente puede sentarse a hablar de negocios.

¿Cómo surge la idea de lanzar esta feria, que se ha convertido en una de las más relevantes de Europa?

Pues de una forma muy parecida a como surge el Navalia Meeting. En Vigo el sector naval es muy puntero y tiene entre ocho y nueve astilleros entre dos rías. En un determinado momento dijimos: ¿Si somos tan punteros en España por qué no vamos a hacer un evento del sector naval que aglutine y nos sirva de escaparate para el sector naval gallego? Luego se expandió a toda España y nos propusimos hacer un evento que acabe siendo de referencia. En 2004 surge la idea, en 2006 se hizo la primera edición y el año que viene hará 20 años desde que creamos la empresa. A día de hoy se consolida como la primera de España y la tercera de Europa.

En los sectores que menciona, como las reparaciones navales, la industria eólica o la militar, el Puerto de Las Palmas es un referente.

Efectivamente. Queremos que al celebrarse aquí hayan mesas referentes para la industria naval canaria y el Oil and Repair, el bunkering y la eólica son punteras en Canarias. A ello le sumamos la industria militar, que ha sido una petición del sector naval canario y de los astilleros, que querían tener contacto con esta industriay por eso está la Armada Española. Procuramos que el congreso se adapte a los sectores del sitio. Si en Vigo las primeras jornadas han sido más dedicadas a la pesca y a otro tipo tipo de ámbitos, aquí hemos seguido los consejos del sector y hemos apostado por esas mesas. A nivel nacional e internacional, las Islas Canarias son un referente en estos momentos.

¿Qué similitudes y qué diferencias detecta entre el sector naval gallego y el canario?

Es cierto que los puertos vigueses y los puertos gallegos en general tienen más calado y a nivel de cruceros hay más diversidad. Aquí, por lo que he visto, están más concentrados en estos segmentos de los que hablábamos, pero también está la ventaja de que tienen más posibilidades de crecer. Allí estamos encajonados en rías, muy próximos a la ciudad, y tenemos dificultades para expandirnos. A nivel de instalaciones son muy buenas, pero en lo que se refiere al metro cuadrado, los rellenos por la tradición pesquera y todo lo que hay de industria de la acuicultura, aquí sí que se ve que hay una gran capacidad, que de hecho se ha hablado en algunas de las conferencias, para el crecimiento por metro cuadrado. Después también hay muchas similitudes, como el tema pesquero, con el primer y el segundo puesto de pesca congelada y de pesca fresca, y en general de la industria naval, pero sí que se ve que aquí hay mucha capacidad de crecimiento y una ubicación estratégica. Nosotros tenemos una ubicación estratégica hacia el norte y hacia toda la parte pesquera de América, como el norte de Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa, y aquí hay un punto estratégico para todo lo que surca desde el Atlántico sur hacia el Atlántico norte.

¿Cómo cree que pueden afectar a los puertos insulares las tasas que propone la nueva normativa europea para impulsar la descarbonización?

No soy un experto, pero todo lo que sea más burocracia, no lo digo solo yo sino que lo han afirmado los ponentes, va a perjudicarnos. Lo que exigimos como mínimo, pues ya ha pasado con el Tax List y otras normativas, es que deben ser iguales para todas las empresas europeas. Cuando haya diferencias y empiecen a exigirnos cosas a nosotros mientras, por detrás, hay empresas de otros países que no cumplen, estamos en una desventaja competitiva.

¿Piensa que estas iniciativas deben partir entonces de los empresarios?

Insisto mucho en que el sector naval va a sumar para ser marca España, pero las autoridades se lo tienen que creer. Hay que seguir presionando en España para ser un lobby, que todavía no lo somos en Bruselas. Podemos ser un lobby en otros sectores como la agricultura, evidentemente en turismo, pero hay otros muchos países que en el sector naval son un lobby de presión continuo a las autoridades, en el buen sentido de la palabra. Ahí tenemos que hacernos más fuertes en Europa y en Bruselas para que se escuche la opinión española.

Este tipo de encuentros facilitan las relaciones comerciales entre empresarios y lo hemos visto en algunas de las ponencias, en las que se hablaba de los primeros tratos.

Sí, eso es lo que se busca. Como es un ritmo más relajado hay tiempo para el negocio y también podemos confrontar, como decía el moderador de Proexca en la mesa redonda internacional sobre el Oil and Repair, lo que se está haciendo en otros países. A lo mejor vemos que un puerto va bien o mal, pero no tenemos capacidad para comparar. Este tipo de encuentros, en el que hay empresas españolas, patrocinadores internacionales y ponentes de otros países, te dan la posibilidad de confrontar cómo están los demás, que se puede mejorar y en qué se puede colaborar.

Esa colaboración entre puertos es necesaria para hacer frente a problemas como la escasez de personal especializado que hay en Canarias.

Eso subrayaba también el presidente de Astican, que la industria auxiliar debe colaborar con el astillero y entre ella. Yo lo veo en Galicia, donde la industria auxiliar y los astilleros están frente a frente y aquí hay mucha industria auxiliar que ha venido de Galicia, de Asturias y Cantabria, así como de otras regiones. Yo creo que hay un papel importante para que la industria auxiliar de toda España colabore entre ella y colabore con el astillero, que no lo vea como alguien ajeno y que se produzca esa síntesis de manera natural.