La ARC Plus zarpa de Las Palmas de Gran Canaria con récord de veleros

El azul del mar se pintó de blanco ayer en la capital. Casi un centenar de barcos zarparon del muelle deportivo en la primera salida de la regata internacional Atlantic Rally for Cruisers (ARC) en su versión Plus. Es una estampa habitual para Las Palmas de Gran Canaria, que gracias al característico buen tiempo desde hace once años permite que cada noviembre los aventureros comiencen su viaje. Alrededor de 400 tripulantes, desde los ocho meses hasta los 80 años, viajan desde Canarias con escala en Cabo Verde, en la isla de Mindelo. Después de una estancia de seis días en la isla de la Macaronesia navegarán hasta el Caribe con destino a la isla Granada, cuya llegada está prevista para la primera semana de diciembre.

La ARC Plus ha establecido su récord en 2023, con cinco veleros más que en la pasada edición. Han sido 95 barcos de los que 26 son multicascos, un 30% más que el año pasado, casi un tercio de catamaranes y el resto son monocascos. Un grupo de personas se agolpó en la pasarela del muelle deportivo para observar la salida de los barcos. Es una de las tripulaciones más jóvenes de la historia del evento náutico, en total, son 45 menores los que estarán durante cinco semanas ante el inmenso océano. Alex Miliani, trabajador de la organización de la ARC, ideada por la empresa británica World Cruising Club, fue uno de esos niños. Fue criado en un barco, solo vivió sus primeros tres meses de vida en tierra firme, y luego comenzó su periplo marino. Cuando se independizó compró su propio barco y siguió recorriendo el mundo. «Ojalá haber estado en casi todos sitios, pero el mundo es muy grande. Conozco muy bien el Caribe y Europa, pero me gustaría conocer el Pacífico, quizás el próximo año», comenta. 48 Miliani hizo el mismo recorrido que los tripulantes de la ARC Plus, y asegura que le cambió completamente la perspectiva. «Ahora ya estoy acostumbrado, pero la primera vez que lo hice cambió mi forma de pensar y ver el mundo, al final, son 22 días sin internet, comiendo frutas, haciendo sudokus y viendo las estrellas», explica. «Cuando te vas acercando al sur te vas quitando la ropa y te das cuenta del paso de las horas y cómo el día se acorta», añade. Arranca la ARC más familiar con 45 menores rumbo al Caribe A Michael Brackee le gustaría vivir ese sueño, por lo que busca un barco en el que le acepten como tripulante. Como no ha tenido suerte en las últimas semanas, decidió ir a la pasarela del muelle deportivo, donde mejor se divisa la salida de los barcos. «Quería ver cómo será y ojalá estar en los próximos barcos», comenta. Un sueño por cumplir El joven nació en México, pero se mudó a Alemania con su familia. Para visitar a sus allegados en Centroamérica solían viajar en avión y Brackee divisaba por la ventanilla la gran inmensidad del océano Atlántico y soñaba con recorrerlo. Hace una semana que llegó a la ciudad, y aunque no ha conseguido embarcarse, destaca que ha conocido a muchas personas con una historia de vida muy interesante. Brackee espera poder ser uno de los tripulantes dentro de dos semanas cuando salga la segunda flota de la ARC el próximo domingo 19 de noviembre, con 159 veleros y destino a Santa Lucía. «Tengo tiempo y ese día es cuando salen la mayoría, por lo que mis chances son más altas», asegura. «Hay como 15 o 20 personas interesadas en lo mismo que yo», añade. Las amigas Yenifer, Gemma y Guiletta también observan a los participantes salir porque son amantes de las embarcaciones y se dedican al sector náutico, pero también porque para algunas es una espinita que aún tienen clavada. Son marineras y patronas en Puerto Rico y se despertaron temprano para llegar a la capital y verlos zarpar. «Vemos los tipos de barcos que tienen, cómo salen y cómo los preparan», explica Yenifer. Pero sobre todo sentirse un poco más cerca de ese sueño, que espera cumplir en el futuro. «Tengo ganas de ser yo la que esté tocando la pita, estoy viviendo el sueño, pero representado a través de otra persona», indica. La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, fue a despedir a los tripulantes y destacó la importancia de la ARC para Las Palmas de Gran Canaria. «Este evento además de una competición es ya una estampa de la ciudad con esa imagen que nos deja desde la Catedral gracias a este magnífico clima que tenemos por estas fechas de noviembre», afirmó. Por su parte, la responsable de La Marina, Dácil La Camera, consideró que el evento actúa como patrocinador de la urbe y la Isla. «En noviembre hay mucha vida en la marina gracias a estos eventos», destacó.