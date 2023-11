El entorno de La Cícer amaneció el domingo con una imagen que ha cabreado a muchos ciudadanos. Bastantes bolsas de plástico, la mayoría de comida, y otros residuos sobresalían de las papeleras de esta zona del arenal capitalino.

"Algunos contenedores cercanos estaban vacíos. Si no cabe la basura en la que tienes cerca, mueves el culo y lo dejas donde no haya. No la dejas en el suelo como un guarro", denunciaba un transeúnte que se encontró este escenario al salir a pasear por el Paseo de la Playa de Las Canteras.

Imágenes como la que encabeza esta información se repitió en distintos puntos cercanos a la Plaza de la Música, donde este sábado tuvo lugar el concierto de Mora, que congregó a 7.000 personas en este punto cercano al Auditorio Alfredo Krauss.

"Faltaban papeleras. Y viene el Womad", apostilló otro vaticinando lo que acontecerá el próximo fin de semana.

Denuncia de suciedad y falta de seguridad

Este mismo domingo, cientos de personaes se reunieorn en la zona de La Puntilla para reclamar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una mayor limpieza de la playa, su entorno y las calles aledañas y además un incremento de la vigilancia policial.

"Queremos una playa limpia, bien vigilada y con bandera azul. Esta playa es un parque natural donde muchos de nosotros nos hemos criado, donde muchos vivimos y al que muchos venimos para disfrutar y no se merece lo que le están haciendo", manifestaron los de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Canteras, colectivo convocante de esta concentración.

Los asistentes a esta concentración también mostraron su malestar porque, tal y como denuncia la asociación, cuando se limpia el paseo marítimo se arroja la basura hacia la arena de la playa, y porque tienen la percepción de que el Ayuntamiento capitalino no tiene intención de recuperar la bandera azul, perdida el pasado mes de mayo después de que dos episodios de contaminación por bacterias fecales afectasen a la calidad del agua en La Puntilla durante varios días. Y esa es, precisamente, otra de las críticas del colectivo, la contaminación del litoral. "No entendemos cómo es posible que no se haya corregido; en El Confital llevamos seis años con contaminación y las únicas explicaciones que recibimos es que es muy difícil de solucionar", clama Pepe Chirino, "y también por La Cícer, pues cada vez que llueve se llena de residuos por no limpiar el barranco de La Ballena". A las problemas de la playa, la plataforma suma la falta de megafonía y el cierre de las comisarías de policía. De hecho, entre las consignas se escuchó "menos colillas y más guindillas" en relación a la policia municipal.