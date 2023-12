Regreso y despedida del Toba

Les sitúo: Avilés (Asturias) 4 de agosto de 2023. Festival de Blues, Soul y Rhythm&Blues ‘La Grapa’. Cristóbal Suárez Cabrera, artista grancanario con más de 60 años de escenarios a sus espaldas recibe una placa, de manos de Dani ‘Alman’ alma’ del Festival, por su dedicación y amor a este tipo de música.

Entre unos cuantos cientos de seguidores me encuentro yo que había conocido solo un par de años atrás, por desgracia, a Toba, como le llaman aquellos que le quieren y le quieren bien.

Digo por desgracia porque es una auténtica pena no haberle conocido en aquellos años 60, como conocí a otro canario espectacular, como es Eduardo Bautista García Teddy. De esa forma podría haber disfrutado de él y con tranquilidad durante al menos 60 años.

Comprobando el currículo de este hombre, nacido en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, su banda, prácticamente una escuela de músicos y coristas canarios, y sus argumentos me pregunté: ¿Cómo es posible que a esta persona le den un homenaje en una ciudad perdida del norte y no tenga el reconocimiento en su propia casa? Le pregunté si alguna vez había pensado en un concierto de despedida y su respuesta fue desoladora: «Nadie me hace caso Daniel. Están más preocupados en otros tipos de músicas y culturas y a uno le ningunean sin inmutarse’». En ese momento fue cuando decidí moverme en pos de conseguir un concierto de ‘Regreso y Despedida’ para Toba y la Sugar Hill Band.

Era el momento de pedir ayuda a viejos y buenos amigos. «Me parece una gran idea y te apoyaré en lo que pueda» fueron sus palabras.

Y más amigos. Por si fueran pocos los argumentos de Toba y sus músicos, les pido ayuda a Elia Monteoliva del Trío Acuario como maestra de ceremonias, Félix Sierra baterista de Los Pekenikes y a Alberto Vega saxo de Pop Tops aquellos del famoso Mamy Blue. Toba por su parte habla con Teddy Bautista de Los Canarios y con un montón de músicos más. Todos están encantados de viajar a esta isla de maravilla y participar del reencuentro.

Tenemos la Banda e invitados al cien por ciento. ¿Qué falta? El lugar en donde ponerla en funcionamiento.

24 de agosto de 2023. Con todo preparado hay que llamar a las puertas. Nos sirven todos los espacios culturales de la ciudad de Las Palmas. Unos no tienen fechas otros no tienen gracia y el primero en aceptar la idea fue el Paraninfo Universitario, gracias al Áula de Jazz, y su gestor Óliver Curbelo. A Cristóba, al Toba, le entusiasmó el lugar ya que tocó con su banda en este escenario varias veces. Curbelo lo consulta con Sonsoles Company y ésta a su vez con el Rectorado de la Universidad y dan su visto bueno.

De ahí que ya podemos compartir que el viernes 19 de enero de 2024 llega el ‘Regreso y Despedida de The Sugar Hill Band’, un homenaje a las decenas de músicos canarios, y de otros puntos del globo, que pasaron por esta formación dejando huella del más sentido blues, soul y rhythm&blues que se haya escuchado en toda España y en muchos escenarios del resto de Europa.

Me consta el cariño que se le tiene en la isla a Cristóbal Suárez Cabrera y no me extraña porque a tres mil kilómeteros de distancia sentimos lo mismo.

Les diré que me siento feliz de haber logrado el mejor concierto de mi vida para el hombre que más se lo merecía. Ah¡ nadie gana nada más que la satisfacción de ver en directo a una Banda sorprendente e inolvidable (por ello se filmará completo). Gracias a todos por el apoyo, Universidad, Cabildo, Ayuntamiento en la figura de Adrián Santana y Cristina Marrero, a LA PROVINCIA/DLP y a todos ustedes. Nos vemos el 19 de enero de 2024.