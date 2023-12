El Parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria se está engalanando para recibir a más de 40 marcas canarias que participarán en LE GOOD MARKET, el mayor mercado urbano de Canarias, que estas Navidades celebra su primera edición en Gran Canaria, desde el próximo viernes, 15 de diciembre, hasta el domingo 17 de diciembre.

Los cascanueces gigantes están dispuestos a ponerse en guardia, el ilustre coche inglés será aparcado para llevar de paseo a los visitantes, la legendaria cabina telefónica inglesa brillará para recibir una llamada entre renos, personajes de cuentos vivientes, el saxo vivo acariciando tu escucha, olores de galletas, colores vivos de seda, creatividad artesanal propia, de la tierra, sabores que abren el apetito, El Christmas Songs, como si escucharás al mismísimo Frank Sinatra y traviesos elfos bailando entre los nevados puestos. ¿Te imaginas? Pues es lo está preparando para ti en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, en los jardines del Parque Doramas, LE GOOD MARKET, el mayor market urbano del Archipiélago canario.

La propuesta kilómetro cero de Kome Local

La marca Kome local será uno de los puntos destacados del market que aúna una gran variedad de productos frescos y kilómetro cero de Gran Canaria: quesos artesanos, mieles, sidra, manzanas, mandarinas, caquis, verduras, mantequilla de cabra, aceite, aceitunas, guayabos, naranjas, aguacate, papayas.

Más de 40 puestos de marcas canarias

Las joyas personalizadas de Las Niñas Jewelery; o los artesanales diseños únicos, que combinan la arcilla polimérica con colores vibrantes y formas orgánicas, de la marca lanzaroteña Onessa; el popular diseñador de Moda Cálida, Arcadio Domínguez, conocido por sus ‘Arcadinas’; el atelier de sombrerería de la diseñadora tinerfeña Marisa Velázquez y su marca By Loleiro; la marca gran canaria Marala collection; Maharani o Pure Love, entre otras marcas canarias de tendencia, brindarán la innovación en la moda, colores y telares; así como, los originales detalles gourmet de LasdeJosito, que no puede faltar en ningún mercado urbano que se precie, les esperan en los mágicos jardines de Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel junto a una gran oferta de moda, cosméticos y belleza, artesanía, decoración, cultura, gastronomía, detalles, láminas, fotografía, velas y aromas, que ofrecen otras reseñas, como la parte dulce de La Madriguera Obrador o This Cookies 21; Qué Chachi; María Cantalapiedra; Famara Sould; El Póster; Óptica Vintage; Green Bag; Malamata; Telaspinto; AlmaCanaria; Tour Man; Mi Pesese; las creativas ilustraciones de Dani Hace; Viperinas; Pizco Repizco; Mª Margarita Lameda; Natural Glide; Carmen Dauta; Miss Fashionista; bi.lèv Store; Fourcosmetics; Tezeta; Jordana Shop; Foto Iris Gran Canaria; Ana Falcón, Monona taller de artesanía; The TreeShop y Naymar Shop.

Entre ellos, los foodtrucks Isaza Café; Anteo Bar Gastronómico; Costumbres Argentinas; Pay Pai Beach; Pikza y Premium Drinks complementan la diversidad gastronómica para poder disfrutar toda la jornada en el mercado saboreando especialidades argentinas, hamburguesas gourmet; bikinis variados; comida saludable, junto a las coctelerías y cervezas artesanas; ostras, acompañadas de cavas, cafés y productos de kilómetro cero.

La Cultura en Le Good Market

Y en LE GOOD MARKET no faltará la música y el espectáculo para estas Navidades ya que prepara una programación cultural de juegos infantiles, teatro en los jardines, y música en directo, con dj y jazz navideño, junto a alguna sorpresa más que iremos anunciando con el hashtag #legoodmarketsantacatalina.