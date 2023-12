El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha fijado el objetivo de recuperar todos los espacios vacíos diseñados para arbolado vial. La repoblación, que ha comenzado por las palmeras de las zonas de Paseo de Chil, Avenida de Escaleritas y Ciudad Jardín, llegará a los 92 alcorques vacíos que tiene la ciudad, como primera fase para recuperar la masa verde urbana.

Con esta primera actuación, la ciudad recuperará 42 palmeras y 50 árboles de distinto porte, un aporte importante en infraestructura verde que arranca con el cambio de temperatura, un esperado factor que mejora las condiciones para su trasplante.

"Cada palmera y árbol de Las Palmas de Gran Canaria reporta más de lo que nos supone el esfuerzo por su cuidado. Ganar verde para la ciudad es ganar vida y bienestar, y ese es nuestro objetivo", destacó Gemma Martínez Soliño, la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, de la que depende Parques y Jardines.

Afectados por hongos

El tiempo de actuación dependerá de la disposición de especies por parte de los viveros y del trabajo de destoconado pendiente, ya que algunos alcorques tienen aún parte del tronco y raíces del anterior ejemplar. Además, en aquellos espacios que tuvieron una afectación por hongos reciente, la tierra está en tratamiento y requiere de un tiempo de recuperación.

Durante todo el año se reponen ejemplares que no sobreviven debido a distintas circunstancias: caídas o talas relacionadas con enfermedades o plagas que aún no tienen tratamiento eficaz, accidentes de tráfico, vandalismo, etc. Sin embargo, esta acción impulsada por Parques y Jardines pone el foco en repoblar todos los espacios disponibles con todos los efectivos necesarios para hacerlo en la menor brevedad posible. La acción tendrá una continuidad, en una segunda fase, que consistirá en reabrir los alcorques cerrados en los últimos años.