Ondas y degradados, los peinados de moda para dar la bienvenida a 2024

El pelo brillante, la barba perfilada, unas uñas de infarto y un maquillaje para impresionar. Las peluquerías viven su temporada más intensa con la Navidad, Fin de Año, y Reyes a la vuelta de la esquina. Este año los peluqueros lo tienen claro, las ondas y degradados son la moda imperante, aunque cada cliente busca su toque personal para comenzar 2024 de revista.

El dueño de Doble A Peluqueros, Aythami Bolaños explica que las clientas piden sobre todo peinados naturales y cómodos respecto a otros años. «Antes se ponían unos recogidos más superiores, pero ahora es un poco más informal», detalla. El peinado más solicitado suelen ser unas ondas al agua, y cada vez menos el pelo liso planchado. «Se agradece porque a nosotros como profesionales nos gusta un pelo con movimiento, y solíamos aconsejar a las clientas para que cambiaran y estaban estancadas con el liso», comenta. «Me ha sorprendido que las jóvenes antes eran más de melena, y ahora usan mucho el pelo corto, luego las mechas se han dejado de usar desde la raíz», añade.

En estas fechas se nota el incremento de clientes, aunque Bolaños agradece que suele ser algo constante. «En Navidad siempre hay un volumen muy importante, pero llega la época de comuniones y también», cuenta. Después de ocho años abiertos en Schamann han conseguido adquirir una clientela fija gracias al boca a boca y nuevos clientes de otros barrios a través de las redes sociales.

Cecilia Bolaños y Araceli Cedrés suelen acudir a la peluquería cada mes, y no podían faltar para prepararse para Fin de Año. Estaban a manos de Abraham Gutiérrez, también dueño del negocio, que les atendía mientras las mujeres conversaban. Bolaños se tiñó las raíces de rubio y se peinó con las famosas ondas al agua, «algo sencillo y cómodo para pasar con la familia». Por su parte, Cedrés también se dio color y se peinó «como siempre», es decir, con el pelo corto levantado en puntas. «Es importante verse diferente en este día y no como siempre», destaca Bolaños. Cedrés agradece lucir un pelo sano para este Fin de Año porque hace un tiempo sufría de caídas grandes, y puntos con alopecia. «Tenía el pelo fatal y me lo solucionaron con unos tratamientos», apunta. Lucir un peinado bonito es una parte más de las fiestas, un preparativo que todos miman, igual que escoger el menú perfecto.

Tik Tok marca la pauta

Marian Franco de la peluquería Marian Franco también afirma que a partir de hace unos años se usa una estética más natural con ondas. En cambio, los recogidos han pasado al olvido, ni para comuniones o bautizos, y menos para Fin de Año con largas horas de fiesta de por medio.

La moda la rige Tik Tok, la red social convertirá este año las fiestas en lugares llenos de brillos, ya que en cuanto a maquillaje las piedras son lo que más piden las clientas. Pero no solo es cuestión de la plataforma digital, la pauta también la marca la cantante colombiana Karol G. Un aluvión de clientas piden peinados como los que luce la artista, y también los tonos estrafalarios que ostenta. «Es con colores muy intensos que también juegan con los oscuros, el rojo, turquesa y el rosa, por ejemplo», explica la empleada Luz Marina Ortiz. Conseguir teñir el pelo de esos colores fantasía, no es sencillo, pero para Ortiz se convierte en un trabajo satisfactorio. «Aunque da mucho trabajo es muy recompensado por los buenos resultados», detalla.

La manicura es otro elemento importante para completar el conjunto y es importante que peguen con la ropa o los complementos. Franco asegura que antes de Nochebuena lo habitual que piden las clientas son los copos de nieve y los brillos, y en Fin de Año es más habitual que pidan diseños de brillo sin figuras. «Esta es la primera vez que ha habido más trabajo el 24 que Fin de Año porque suele ser al revés», menciona sorprendida la dueña del negocio.

Sin citas

El empleado de Xclusive, Yenedey Tejera, afirma que han estado todo diciembre con las citas ocupadas. «La barbería ha estado llena, se ha notado bastante hemos salido más tarde por atender a más clientes», comenta. «En las barberías cuando llega la Navidad sabemos que significa que se acercan muchos cortes de pelo», añade. Tejera explica que la moda son los degradados, tanto en la cabeza como en la barba «para que vaya a conjunto». También es habitual teñir a aquellos que quieren algo un poco más diferente y salirse de la norma. Los clientes suelen pedir colores como plata, gris o, incluso, blanco.

Lio Díaz, que estaba a manos de Tejera, cuenta que es cliente habitual, y que para estas fechas no cambia su peinado habitual: un corte moderno con un degradado claro. «Hay que arreglarse para las fotos, para estar cómodos en el día a día y qué más que tener un peinado bonito», opina.

Adexe Martín, propietario de la peluquería Adexe Martín explica que actualmente la barba hipster tan característica de hace años no se usa, ahora es «recortadita, pequeña y también con un poco de disminución como en la cabeza». «En el pelo la dimensión suele ser de menos a más, y luego la gente joven pide algo más centrado en los dibujos y para los mayores algo clásico», destaca. El peluquero comenta que los jóvenes sobre todo se dejan llevar por los futbolistas, y esos son los peinados que más solicitan. Martín detalla que las vísperas son los días más fuertes, y por ello, alarga su horario como un día laborable para atender a la gran cantidad de clientes que piden cita.

Con ondas húmedas como pelos lisos, degradados como cortes clásicos, cada cliente encuentra en su peluquería un espacio para acicalarse y conseguir el aspecto perfecto. Todos quieren empezar y acabar el año luciendo mejor que nunca, aunque con unas copas de más y varias horas de baile, otra cita en la peluquería hará más falta que nunca.