¡Qué suerte vivir aquí! ¿Quién no ha escuchado esto alguna vez? Pues en días como hoy, 1 de enero de 2024, son millones de personas las que envidian no vivir en Canarias. Y son decenas miles las personas que lo saben y residen en una de las Islas Afortunadas y hacen lo que mejor saben hacer: disfrutar del tiempo que la latitud geográfica ha regalado a estos peñascos y que supone disfrutar de un primer día del año dándose un buen chapuzón en una de las magníficas playas con las que cuentan las islas.

Así ha ocurrido hoy, 1 de enero de 2024 a lo largo y ancho de la geografía insular, donde miles de canarios y visitantes han saludado al nuevo año con un chapuzón en una playa. Y no es para menos, porque no es que sea una tradición con la que haya que cumplir independientemente de la temperatura que haya, es que este inicio de año, los termómetros han marcado temperaturas por encima de los 20 grados en la mayoría de municipios costeros, así que lanzarse al mar un 1 de enero como el que este lunes se vive en todo el planeta, no supone ningún ritual de sacrificio, es más bien un acto de placer añadido por vivir en este maravilloso paralelo 28.

Solo hace falta ver cómo está hoy la playa de Las Canteras o Maspalomas para comprobar si el tiempo está lo suficientemente bueno como para darse un chapuzón.