Entre el trasiego de miles de personas que la mañana del jueves recorrían la zona comercial de Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria había una tocada por la suerte. Elizabeth Sánchez Santana llegó al bulevar en una gran limusina negra. Se bajó de ella, y se dirigió a las oficinas de CaixaBank para recoger un cheque de 6.000 euros para gastar en un día. La única condición fue que si no lo había gastado todo antes de las 20.00 horas tendría que devolverlo todo. Pero a las tres de la tarde ya había consumido esa cantidad casi sin despeinarse y con el premio repartido entre más de una decena de comercios.

La suerte de Elizabeth le llegó de la mano de su madre Benita, que haciendo compras para estas fechas entró en M by María, uno de los comercios asociados, y allí rellenó el boleto a nombre de su hija, como hace siempre en este tipo de sorteos. Y ya todo vino rodado. Solo había que gastar 6.000 euros en diferentes comercios de la zona comercial, sin sobrepasar en ninguno de ellos los 600 euros.

Elizabeth se presentó este jueves con su madre y también su perrita Nix, haciendo gala de su amor por los animales y de también de su profesión, auxiliar de Veterinaria.

Benita Santana confesó que en el sorteo de la Lotería de Navidad le falló un número para llevarse el Gordo, y este premio, de alguna manera, compensaba esa pena.

«Me da mucha alegría ver a mi hija feliz, que es lo más importante, y con salud», aseguró la madre de Elizabeth, que confesó que ella también había alcanzado a modo de agradecimiento algunos regalos de manos de su hija, bolso, cartera, playeras y un perfume, entre otros detalles. Y es que Elizabeth tenía claro que no todo sería para ella. «Siempre he dicho que hay que dar para recibir, y a mí siempre me dan. Pues ahora les toca a ellos recibir. Y estoy pensando en mi familia, así que llevo tanto a mis padres, mi hermana, mi madre, mi pareja, suegros y hasta a un amigo, que siempre se ha portado muy bien conmigo», aseguró la millonaria en pesetas por un día, aunque no adelantó algunos de los regalos para no romper la magia de la Noche de Reyes.

Recorrido sin prisas

La primera parada fue en la tienda de moda y complementos Guess, donde hizo sus primeras compras. Luego siguió el recorrido sin prisas por Calzados López para algunos zapatos, Intimissimi, a por lencería; perfumes en Sabina, productos de belleza en Centro Bell, centros de estética Nereida Martel y Laooal, algo deportivo en Basket Country, y también tuvo momentos para dedicarse a ella. Nuevas gafas en Multiópticas, tratamiento en la Clínica Dental Blancodent, unas playeras, de las que se confiesa fanática de este accesorio, una cartera, algo de ropa y una maleta de viaje «para visitar a mi pareja que vive en Tenerife y la necesito para meter mis cositas».

En el trayecto también volvió a visitar M By María, el lugar donde la suerte la encontró, para devolverle algo de la alegría de la que pudo disfrutar y que la hizo sentirse tan especial.

Fueron varias las veces que la ganadora del concurso llegaba a la limusina para descargar las bolsas y continuar con su periplo comercial, en una feliz cuenta a atrás.

Este año se repartieron 35.000 boletos entre las personas que compraron en los más de 100 comercios

Elizabeth, además de obtener el cheque, recibió las felicitaciones del personal de las tiendas y comercios que visitó, y hasta de algunas personas que la reconocieron como la ganadora de este concurso, que la Asociación Zona Mesa y López organiza desde hace ya 20 años. Flor, una mujer que la veía guardar las bolsas de las compras en el elegante coche negro se alegra por la chica. «Me alegra cuando a la gente le pasa cosas buenas, como a esta joven», aseguró, a la vez que destacaba que seis mil euros «es un buen dinero para gastar, y seguro que lo aprovecha». Otras dos mujeres que compran en el mismo establecimiento y ve el protagonismo que está teniendo Elizabeth le desean que disfrute de este momento.

Historias que tocan la fibra

La secretaria de la Asociación de Empresarios Zona Comercial Mesa y López, Pepi Peinado, quien acompañó en todo momento a la joven ganadora y a su madre desde que cogió el cheque hasta que acabó de gastarse los 6.000 euros, destacó «la buena acogida de la gente. Además, un premio como este que llevamos ya 20 años dando da mucha felicidad a la persona que lo gana, y la hacemos sentirse especial por la forma que tenemos de tratarla y que no falle nada».

Elizabeth Sánchez cerró la cuenta dándose un homenaje culinario en La Despensa de Diderot

A lo largo de estas dos décadas dando este premio en el sorteo, Pepi Peinado recuerda de forma especial el caso de un chico de Gáldar que no estaba pasando por el mejor momento en su vida. «Se alegró mucho cuando le dijimos que era el ganador y además a los pocos días también encontró trabajo. Nos pidió que la limusina lo recogiera en Gáldar porque le hacía ilusión, y si tenemos que ir a Gáldar, pues, vamos, con el problema que teníamos de que las calles son bastante estrechas para ese tipo de coches, pero cumplimos porque sabemos que es un día muy especial para la persona que le toca el premio. Pero esa historia me tocó mucho la fibra», confesó.

El presidente de la Asociación de Empresarios Zona Comercial Mesa y López, Francisco González Bravo de Laguna, explicó que este concurso «es una forma de premiar la fidelidad de los clientes que compran en los establecimientos en la zona».

González recuerda cómo empezó esta iniciativa hace 20 años. «Ves cómo el tiempo vuela. Siempre hemos tenido a bien estudiar cualquier iniciativa que hacemos, con el objetivo de darle un carácter ya continuista. Este, en concreto tiene un importante arraigo después de todo este tiempo. La ciudadanía lo conoce y lo tiene en cuenta, y nosotros le tenemos un especial cariño por la ilusión y la felicidad que genera, no solo en la persona agraciada sino también en todo su entorno familiar y de amistad. A esto hay que añadir que cuando llegan a comprar los profesionales también se muestran generosos, correspondiéndoles con lo suyo», subrayó el presidente de la Asociación, quien añade que «hay establecimientos a los que las personas afortunadas van a comprar, dejan ahí parte de su premio y reciben ese buen trato. Es un lo que se denomina ‘win-win’, en donde todo el mundo sale ganando.

Entre otras de las iniciativas que celebra la Asociación Zona Mesa y López, también destacan el Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre, que el año pasado cumplió 27º ediciones, o el de Fotografía Rápida, que este nuevo año celebra su 18ª entrega. «Son eventos dinamizadores que se han quedado en la capital como referentes, y lo seguirán siendo por la cantidad de personas que participan cada año», aseguró el presidente de la asociación.

Durante el mes de diciembre, se repartieron 35.000 boletos entre todas aquellas personas que compraron en los más de 100 establecimientos adheridos a esta promoción.

Elizabeth Sánchez puso en broche de una intensa media jornada, tiempo suficiente para acabar con el importe del premio, con una comida en La Despensa de Diderot. Allí ella y su madre degustaron de quesos canarios, papas arrugadas, picaña de ternera, y las empanadillas japonesas gyozas, entre otros platos. Confesó que comieron «un montón», y aseguró que ha sido un día para no olvidar, y acabar, «despeinada», entre tanto trajín entre tiendas y felicidad. Cuando pidió la cuenta cuadró todo bien. Ni un euro arriba ni un euro abajo.