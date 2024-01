Vecinos y transeúntes han denunciado el abandono de un sillón en medio del paseo de Las Canteras. El medio Mi Playa de Las Canteras se ha hecho eco de las quejas vecinales y ha condenado la dejadez por parte de algunos habitantes de Las Palmas de Gran Canaria que depositan enseres y trastos de sus viviendas en cualquier punto de la capital grancanaria, a pesar de la habilitación de puntos limpios y de servicio de recogida de esta clase de residuos.

“En pleno paseo de Las Canteras, al lado de la plaza Saulo Torón, hace menos de media hora. Lo increíble es que se lo digo a uno de los camiones del ayuntamiento que recogen trastos en ese momento y me dicen que no pueden retirarlo si no lo autoriza la policía... Para alucinar en colores”, denuncia el citado medio de comunicación en una publicación en sus redes sociales en donde se puede ver este sillón, que forma parte de un sillón más grande, de tipo 'cheslong'.

En la mañana de este miércoles Mi Playa de Las Canteras ha denunciado que el sillón sigue en el lugar y que lo usan personas sin hogar para pernoctar en el lugar.

La imagen pic.twitter.com/i7hkHTPT7l — Mi playa de Las Canteras ? (@LasCanteras) January 31, 2024

Cada vez es más habitual ver enseres abandonados en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. “Es más común ver muebles, escombros ... de las casas al lado de los contenedores, pero en Las Canteras es algo que se va de madre. Viendo que el ciudadano no es cívico se debería tener más control para retirarlos, que a veces se pegan más de una semana tirado”, lamenta Francis Navarro. “Viendo la invasión de mesas y sillas de terrazas q hay en esa avenida , yo añadiría a ese sillón una estantería con libros y q la gente aproveche para leer un buen libro mientras se disfruta del amanecer/anochecer con comodidad... “, añade la usuaria @ME7398.

“Pero qué vergüenza la que no tiene quien lo ha dejado ahí. Y más vergonzoso la respuesta que te han dado. Por favor, yo no sé si hacer las cosas tan mal da placer, no entiendo tanto deseo de hacer las cosas tan mal. Es increíble”, lamenta Fátima Díaz al igual que muchos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que consideran que esto da mala imagen al principal atractivo de la ciudad.

Hasta 1.800 de multa

Muebles, colchones, botes de pintura y demás enseres. Estos son los trastos que los vecinos dejan en las calles del citado barrio.

Las autoridades recuerdan que abandonar residuos en la vía pública puede resultar en una multa de 1.800 euros.

"El ciudadano tiene Puntos Limpios y un servicio de recogida de trastos gratuitos y las empresas la obligación de acudir a gestores autorizados, pero es más cómodo/barato arrojarlos por un barranco", recuerdan.