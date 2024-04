Naturaleza, familia y ecosistemas marinos: el arte sube a las guaguas de Las Palmas de Gran Canaria

Seis líneas de las Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria se convierten en una galería artística y acogerán en su interior, durante los próximos seis meses, una exposición de seis obras realizadas por artistas canarias y cuyo tema principal gira en torno al retrato femenino, el mundo submarino, la naturaleza y la familia. El objetivo de la iniciativa Mueve tu Talento, enmarcada en el programa Arte para Todo y Arte para Todos, es fomentar el desarrollo cultural en la Isla, además de promover el talento local.

Los trabajos finalistas, expuestos en las líneas 21 y 47, han sido seleccionados entre casi 40 obras por un jurado compuesto por representantes del Ayuntamiento capitalino, de la compañía de transporte y de profesionales independientes como Isabel Lamaro Prieto, una de las ganadoras de la edición anterior. Los criterios empleados para la selección han sido la calidad artística y la idoneidad para su ubicación en el transporte.

"Para nosotros Mueve tu Talento es un proyecto ilusionante que, tras siete años celebrándose, sigue otorgando visibilidad a diferentes obras artísticas", explicó este miércoles en la inauguración de la exposición el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la ciudad, Eduardo Ramírez. Para el edil, que las guaguas se conviertan en una sala de exposiciones "es una oportunidad", tanto para los viajeros, "que pueden observar más allá del móvil", como para los seis artistas, cuyos trabajos llegarán a "50 millones de personas que suben en las guaguas".

Desde retratos de seguidores de instagram hasta la fotografía infrarroja

Alba Botarda, Alex Basha, Fátima Sanjurjo, Maite Durán, Patricia Santana y Sandra Chemida son los ganadores de esta edición. Coinciden en que participar en el proyecto es "una ocasión" para darse a conocer porque "muchas veces los artistas canarios están en la sombra", cuenta Durán. Su obra, a la que ha titulado Entrelazado, muestra la relación que sus padres han tendido desde la juventud: "Es la primera vez que como artista cuento algo tan íntimo". La mayoría de sus trabajos, centrados en la naturaleza, tienen como objetivo reivindicar una vida más sostenible.

En esta misma línea, Alex Basha reivindica la "gran riqueza e importancia del mundo marino" en Arte y Vida marina. Otra mirada a Las Canteras. Con su trabajo artístico pretende dar a conocer el ecosistema marino de Las Canteras: "Mi objetivo es mostrar esa parte desconocida del litoral". Para Basha el arte es una manera de fomentar el respeto hacia la naturaleza y asegurar un futuro sostenible. "Las guaguas son el vehículo perfecto para concienciar de la presión que soportan los ecosistemas en Canarias", considera.

La obra de Fátima comenzó como un reto de instagram. "Lo que he hecho son retratos de mis seguidores. Ellos me enviaban una foto y yo la representaba", afirma. Desde su punto de vista, Mueve tu Talento permite acercar el arte "a todas las edades". Sumergirse, la obra de Patricia Santana, busca conectar a la gente con Canarias. Santana escogió el mar como protagonista de sus cuadros: "Es algo que toca de cerca a todos los canarios".

Sandra Chemida decidió presentarse al concurso "por probar". Dedica parte de su tiempo a la fotografía infrarroja porque cuando la descubrió "quedó enamorada". Las imágenes están inspiradas en el campo. "Para hacer las fotografías me perdía por los rincones de Gran Canaria", cuenta Chemida y añade que, muchas de las veces, "no sabía donde estaba". Al igual que el resto de sus compañeros, se siente agradecida con el concurso, pues es una forma de "poner en valor la creatividad y el talento de Canarias".