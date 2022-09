Anabel Pantoja sigue trabajando su costosa vuelta a la realidad tras su paso por Supervivientes 2022.

La sevillana ha asegurado en más de una ocasión que, tras su salida del concurso, su adaptación está siendo algo más complicada de lo que esperaba. A su acomodación a la que era su vida antes del programa se le han sumado las diferentes polémicas a las que ha tenido que hacer frente como, por ejemplo, su encuentro con su ex marido Omar Sánchez, sus rencillas familiares o el estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja.

Además, la hispalense sigue defendiendo su relación con el esgrimista Yulen Pereira contra viento y marea y la pareja hace todo lo posible para mantener viva la llama del amor pese a la distancia.

Esta última semana de agosto, la colaboradora de Sálvame aterrizó en Gran Canaria para reencontrarse con sus allegados y para poner en orden su vida en la isla. Desde que se hiciera efectiva su separación del monitor de surf grancanario, la 'influencer' reside en el pueblo de Arguineguín y es aquí donde tiene su nuevo hogar y donde lleva a cabo su rutina en Canarias.

Sin embargo, mucho se ha especulado sobre si la sobrina de Isabel Pantoja seguiría viviendo en Gran Canaria después de su ruptura con el ahora participante de Pesadilla en el Paraíso. Fuentes cercanas a la joven aseguraron que Anabel empacaría todas sus pertenencias y empezaría una nueva vida en Madrid junto a su actual pareja, mientras otras voces del entorno de la 'Pantojita de Canarias' apuntaban a que la creadora de contenidos seguiría afincada en Arguineguín.

Para evitar más comentarios, la propia Anabel Pantoja ha despejado la duda y le ha confesado a Kike Calleja con una inequívoca frase lo que pasará con su futuro en Gran Canaria

Clara y concisa

Kike Calleja esperaba a Anabel Pantoja a las puertas de su casa en Arguineguín y, cuando la joven salió a saludar a su compañero, respondió a la pregunta del periodista en la que le planteaba la posibilidad de abandonar Canarias.

Muy clara y concisa, la 'influencer' señaló que de Gran Canaria no se va. "A mí no me saca nadie de Canarias ni con agua caliente", señaló risueña la joven mientras puntualizaba que estará a caballo entre la isla y Madrid.