Anabel Pantoja ha decidido priorizarse y se encuentra en un momento determinante en su vida. La sevillana afincada en Canarias ha pasado unos meses muy convulsos tras hacerse pública su ruptura con el esgrimista madrileño Yulen Pereira y, desde ese entonces, la hispalense no ha parado de ser el centro de la noticia.

A la 'Pantojita de Canarias' se le ha relacionado con un joven canario, se ha dicho incluso que podría haber retomado su relación con su exmarido Omar Sánchez y se le ha reprochado en más de una ocasión la atitud que ha decidido poner en práctica tras terminar su relación con Pereira.

Harta de la críticas y de no poder vivir su tristeza con un ápice de respeto, la propia Anabel compartió una carta abierta en sus redes sociales, donde acumula casi 2 millones de seguidores, en la que confesó cómo se sentía. "Me siento como una absoluta delincuente, he tenido y sigo soportando a día de hoy que se me juzgue tanto en redes como en programas, lo mala hija que soy, que si no trabajo o a que me dedico, cuando llevo 15 años sin parar, si he sido mala esposa, por querer ser feliz y no hacer daño, si voy exigiendo o siendo borde por querer respeto en un funeral de mi padre, donde curiosamente la Guardia Civil iba a buscarme, otra locura de la que se me acusó y nadie me pidió perdón" escribió la joven.

Sin embargo, la propia Anabel ha decidido ponerse en manos de profesionales y ha reconocido que está muy tranquila e inmersa en su recuperación. Pero lo que sí que ha hecho la 'influencer' ha sido lanzarle una petición a los medios para poder terminar este proceso y cumplir con la recomendación que le ha hecho su psicóloga.

¿Qué le ha pedido Anabel Pantoja a la prensa?

"Mi psicóloga me ha dicho que no lo haga"

Era inevitable preguntarle a Anabel Pantoja por su estado anímico y por los últimos movimientos de Yulen Pereira y ha sido ahí cuando se ha abierto en canal con los medios que le consultaban.

"No sé y no quiero saberlo. Mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis con cosas de esas. No voy a pronunciarme sobre nada. Yo entiendo tus preguntas, pero de verdad, sinceramente, no te voy a responder a nada de esto porque no quiero y mi psicóloga me ha dicho que no lo haga" expresaba antes de mandarle un conciliador mensaje a su ex. "Le deseo a todo el mundo felicidad, que disfrute, porque al final la vida solo es una. Si no se disfruta y se está amargado, pensando... No hablo de Yulen, hablo de la gente. Hay que disfrutar la Semana Santa, la feria, estar con la familia, con los amigos y ya está", zanjaba.