Carla Barber se ha comprado una nueva e imponente casa en Gran Canaria y la doctora no ha podido contener la emoción a la hora de desvelar este importante pasoen su vida.

Una vida que, después de la complicada etapa personal en la recta final de su segundo embarazo en la que oficializó su separación del padre de sus dos hijos, parece que ha alcanzado una estabilidad en todos los ámbitos de su realidad y vive feliz junto a sus dos hijos, Bosco y Bastian, mientras su corazón vuelve a estar enamorado del cirujano Carlos Rubí.

El colofón para este gran momento personal que atraviesa la modelo ha sido la compra de una espectacular casa en Las Palmas de Gran Canaria que añadirá a su lista de propiedades y que suma al espectacular palacio que tiene en Madrid valorado en más de 9 millones de euros.

Según ha compartido en sus historias de Instagram, Carla Barber ha comprado una espectacular vivienda en su isla de nacimiento y ya ha desvelado cómo será la decoración que tiene en mente poner una vez terminen todas las obras a las que va a enfrentarse. "Esta mañana me ha dado para muchas cosas. Estoy emocionada" escribe la doctora.

Pero, ¿cómo será la casa de Carla Barber?

Desvelamos al detalle cómo será la impresionante vivienda que ha adquirido la experta en medicina estética en su tierra natal.

Enmudecedora vivienda

Lacanaria explicó hace unos días en su redes sociales que se sumergirá en varias obras para poner su casa a su gusto, algo que ha sorprendido mucho a sus seguidoras puesto que aún no ha terminado con el palacete que adquirió en Madrid. "Me he reunido con una constructora y con un estudio de arquitectura y decidiré desde que tenga varias opciones" confiesa.

Pero, ahora, Barber ha compartido el plano de su nueva casa de Gran Canaria y se puede ver que estará llena de comodidades y que no le faltará un solo detalle.

El nuevo hogar de la sanitaria tendrá dos plantas y, a juzgar por el plano, tendrá 3 habitaciones, cocina, baños, una zona de descanso y un gimnasio entre otras estancias que irá desvelando.