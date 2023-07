Carmen Borrego ha tocado fondo. La hija menor de María Teresa Campos atraviesa su peor momento tras la cancelación de 'Sálvame' y se enfrenta a un futuro de lo más complejo sin trabajo y en una situación familiar de lo más complicada por la enfermedad de su madre.

La hermana de Terelu Campos, pese a que nada en la más absoluta de las alegrías después de haber conocido a su nieto, ha concedido una estremecedora entrevista a su revista de cabecera, la revista Lecturas, en la que habla de su realidad actual y confiesa estar en un momento tan delicado que tiene miedo a caer en una depresión.

"Estoy desesperada"

En una extensa entrevista, Borrego ha revelado que su tristeza y situación de ahogo actual tiene que ver con tres cuestiones. "Tengo una madre enferma, un problema con mi hijo y me he quedado sin trabajo" revela.

Sobre lo que le ha pasado, Carmen señala que "me cuesta hablar, me ahogo. Hay días que no me levanto de la cama. Desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme. Tengo muchísima ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión".

Pero lo que más ha preocupado al entorno cercano de la hija menor de Teresa Campos es la revelación que ha hecho sobre su paso en la vida. "No quiero quitarme la vida, pero quiero apartarme de la vida".