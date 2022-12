Esa peculiaridad tan isleña como es el victimismo sale a la luz con el fracaso de la candidatura de Gran Canaria como sede de la Agencia Espacial Española (AEE), que ha recaído finalmente en Sevilla por la excelencia de su propuesta. En román paladino, la argumentación no significa otra cosa que la germinación de una ilusión o esperanza que ha acabado en fracaso. Esta claro, por mucho empeño que se ponga en ello, que una cosa es la maquinación política para obtener un trofeo electoral y otra muy distinta es la seriedad, la constancia, el estudio, la investigación y la coherencia de una iniciativa. Tenemos que reconocer que la isla de Gran Canaria no tiene ninguna conexión institucional con el Astrofísico de Canarias (IAC) o que el INTA de Maspalomas siempre ha sido una estructura abigarrada sin derivación alguna hacia la Universidad, o que carecemos de un relevante tejido industrial en el ramo. Mejor es subrayar que ha interesado más gastar en asfalto y en trufarnos estratégicamente de un catálogo variopinto de parques comerciales, en vez de invertir en conocimiento y desarrollo. El victimismo o el enfado por la no obtención de la Agencia Espacial Española no es lo más acertado, como tampoco lo es tirar del viejo rollo de la marginación y el aislamiento isleño a que nos aboca el Estado. La alta tasa de paro juvenil en Canarias debería ser un indicador más que suficiente para saber en qué estadio nos encontramos y a qué podemos aspirar. La clase política confirma su habitual lejanía de la realidad al ponerse a construir enormes rascacielos con cimientos de barro. Tirarse los peos más altos que el culo ha sido evidente y sonoro. Pero dejando a un lado lo escatológico, martiriza un tanto la conciencia (o debería serlo así) que con el vacío que nos invade en cuanto al progreso nos dediquemos a encender voladores. La valoración que ha tenido la iniciativa grancanaria no es producto de un encendido centralismo peninsular, sino más bien la confirmación de que a algunos se le agolpan en la cabeza sueños que podrían ser pero que no lo son.