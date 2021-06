Restricción para islas en nivel 3: vacuna obligatoria para el 10% de los que entren a bares

El sector también ha propuesto extremar las medidas sanitarias, sancionando a los locales que no cumplan con el seguimiento de casos en interiores a través de la recogida y posterior entrega de sus datos a Salud Pública, así como ampliar el aforo de terrazas hasta el 75%, tal y como se recoge en las medidas del nivel 2 de riesgo.

Estas propuestas fueron escuchadas y consensuadas junto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Victor Torres, quien se reunió con varios representantes del sector en una reunión «larga» en la que se mostraron «posturas distintas», pero a la que finalmente, se llegó a un acuerdo. «Han hecho un acto responsable», señaló el presidente del Gobierno autonómico, quien recordó que estos acuerdos se llevarán este jueves a Consejo de Gobierno, donde deben ser ratificados. «Es este el órgano que tiene potestad decisoria», señaló el presidente, quien indicó que todas las medidas hasta el momento se han tomado con unanimidad. Si se aprobara este jueves, el viernes se publicaría en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), entrando en vigor probablemente antes del fin de semana.

Falta de evidencia

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya tumbado, con carácter cautelarísimo, todas las medidas de nivel 3 de riesgo que afectan a la hostelería, el Gobierno de Canarias se reunió este miércoles de nuevo -la primera reunión se paralizó por el fallo del TJSC- para escuchar las propuestas del sector ante el crecimiento de contagios. Y es que el juez consideró que estas medidas no están «apoyadas en motivaciones convincentes» y señaló que «no existen evidencias de que la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia esté siendo causada por la actividad económica desarrollada en restauración y hostelería». Asimismo, incidió en que no se ha demostrado que sea la actividad del sector la causa «de la problemática de contagio en la isla de Tenerife», ni mucho menos que sea suspender la actividad en interiores y limitar el aforo de terrazas al 50%, «la solución a una situación que no es dramática para la presión asistencial».

El Tribunal, asimismo, dio tres días de plazo al Gobierno de Canarias para que presente las alegaciones que estime oportunas. Un periodo de tiempo que acabaría este jueves. En este sentido, la Consejería de Sanidad adelantó que va a presentar las alegaciones en los próximos días, porque el informe se ha basado solo en «un informe epidemiológico de cambio de nivel», y según señaló el consejero, Blas Trujillo, «no entra a valorar el por qué de que se tomen este tipo de medidas». Cabe recordar que existen al menos una veintena de estudios científicos alrededor del globo que avalan las restricciones en estos locales y otros interiores. En todos ellos se evidencia que «las intervenciones para disminuir contactos sociales en el interior de negocios tienen capacidad para disminuir la velocidad de transmisión».