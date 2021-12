Las vacunas protegen a los niños de las secuelas que provoca la Covid

Tras dos años en el que su pequeño mundo se ha puesto patas arriba, los más pequeños llevan tiempo buscando esa solución que les devuelva a la normalidad. Este miércoles, lo que llevan tiempo ansiando podrá empezar a hacerse realidad, pues serán los menores de 11 años los próximos en recibir la vacuna y protección contra la covid. En Canarias, al igual que en el resto del país, la Consejería de Sanidad se ha preparado para que todos 136.910 niños y niñas de entre 5 y 11 años reciban la que puede ser la vacuna más importante hasta ahora.

Han sido dos años duros para los más pequeños. Los niños han tenido que renunciar a sus principales puntos de encuentros sociales –como los parques o las ludotecas–; se han enfrentado a un encierro de dos meses perdiendo cualquier tipo de rutina; y han tenido que aprender a convivir durante horas durante las lecciones de matemáticas y lengua con la mascarilla y el gel hidroalcohólico. También han sido criminalizados al ser considerados vectores de contagio, pese a que la realidad ha mostrado que han sido uno de los grupos de población que mejor han interiorizado las normas básicas de convivencia.

A una situación límite y difícilmente manejable para un niño de poca edad, se ha aunado al miedo a la infección porque, aunque en los niños la covid-19 suele cursar de forma leve en el 99% de los casos (solo el 0,21% acaba hospitalizado), uno de cada siete acaba sufriendo síntomas persistentes de diferente índole de los que aún se desconoce su trascendencia a largo plazo.

Este próximo 15 de diciembre, se abre para ellos una nueva etapa en la pandemia, que configura una oportunidad para regresar a la normalidad en la escuela, el campamento o las actividades recreativas con la seguridad que confieren el disponer de una protección contra el patógeno. Canarias recibirá el próximo lunes 54.000 dosis de la vacuna de Pfizer –conocida como Comirnaty– con las que comenzará esta nueva campaña vacunal en vacunódromos y en los centros de salud. No obstante, esta es solo la primera remesa de viales que realiza el Ministerio de Sanidad en función de la población diana de cada comunidad autónoma y que se irá completando en el mes de enero con nuevos envíos.

Aunque el objetivo prioritario de la vacunación en este grupo de edad es la protección de los menores, esta acción de Salud Pública tiene otras vertientes. Y es que la vacunación en la población infantil también puede ayudar a disminuir la carga de enfermedad en este colectivo y la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en la comunidad, además de contribuir a la disminución de la aparición de nuevas variantes de este virus. Cabe resaltar que actualmente, los menores de 11 años son los que registran una mayor incidencia del virus, debido a su falta de protección. Concretamente, según el Ministerio de Sanidad, el grupo de menores de 11 años en Canarias notifican una incidencia a dos semanas vista de 289,99 casos por 100.000 habitantes. Pese a ello, la incidencia del coronavirus en los niños del Archipiélago es la tercera más baja de España.

«Las vacunas son seguras». Es la máxima que entona cada experto al que se le consulta sobre esta nueva fase de la vacunación. Es importante recordarlo, como incide el jefe de Epidemiología del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas, pues esto es justamente lo que genera más dudas a los padres a la hora de decidir si deben o no vacunar a sus hijos. Pero García Rojas lo tiene claro: «las vacunas han demostrado su eficacia y seguridad». Además, ninguno de los niños a vacunar será el primero en hacerlo. «Ya hay 5 millones de niños vacunados en el mundo –los participantes en el ensayo clínico de Pfizer/BioNtech–, y no solo se ha visto que la respuesta inmune es mejor que la de los mayores, sino que también tienen menos efectos secundarios», explica la enfermera especializada en vacunación infantil y coordinadora del grupo de trabajo en vacunas de ApapCanarias, Susana Cantero. El estudio ha sido «riguroso y pormenorizado», tal y como también se realizó para los adultos, por lo cual, los expertos coinciden en que este es el momento adecuado para inocular la vacuna.

¿Por qué ahora?

Hay muchos padres cuya duda no emana de la eficacia de la vacuna, sino que su duda está más relacionada con el momento. ¿Por qué ahora? «Primero porque es cuando se ha regulado, antes no había suficientes datos como para autorizarla», indica García Rojas. Por otro lado se encuentra la propia evolución de la pandemia. «Estamos en contexto de difusión importante del virus, y es razonable, por el alto peso de la pandemia, que se vacune a los que aún no lo han hecho», remarca.

«Entendemos los planteamientos», resalta Cantero, que no deja de recordar que los «niños también son una población sensible». «Inocular una vacuna es darle un medicamento a una persona sana, así que entendemos que haya cierta reticencia», afirma la enfermera. Sin embargo, como hace hincapié tanto ella como el epidemiólogo, es necesario que estén vacunados porque así se les puede proteger del virus, al tiempo que se logra cortar su circulación y mutaciones. Por tanto, «también tiene una repercusión en la protección colectiva», resalta Cantero. Pero sobre todo, vacunar a los pequeños significa dotarles de la vuelta a la normalidad segura. «Debemos hacer que los centros educativos sean seguros y que los niños recuperen su vida normal», insiste Cantero.

Pese a los debates y las reticencias mostradas por algún colectivo social, García Rojas es optimista. «Tenemos una tasa vacunación infantil del 95% en Canarias», por lo que, como insiste, «es difícil que baje mucho de ese porcentaje de adherencia». «Muchas veces ponemos vacunas para enfermedades que tienen menor incidencia, como la meningitis tipo B», recuerda Susana Cantero. De hecho, esta vacuna no estaba incluida hasta hace pocos años en el calendario vacunal canario debido a su baja incidencia, pero eran muchos los padres que acudían a comprar el fármaco en la farmacia para proteger a los pequeños.

Mientras los países avanzan en la vacunación de los más pequeños en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pediatra Luis Ortigosa no deja de hacer hincapié en que «lo más deseable» es que esta nueva fase de vacunación se realice de forma «paralela y simultánea» con la vacunación a países de bajos recursos, dado que solo así se podrá avanzar hacia el final de la pandemia.