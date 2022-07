Enélida Hernández: "Mi nombramiento reconoce a las mujeres que han servido a la Diócesis de Canarias"

¿Cómo se siente al ser la primera mujer nombrada secretaria general de pastoral de la Diócesis de Canarias?

En un primer momento alegría porque es un reconocimiento y agradecimiento después de tantos años trabajando en la pastoral. También mucha responsabilidad porque hay que aterrizar y saber el cargo que asumo. Son muchos años en los que la secretaría general viene funcionando con tan buenos resultados y dando buenos frutos. Hay que seguir cosechándolos, por eso no deja de ser una responsabilidad. Me siento alegre y contenta, no solo por el hecho de ser mujer, que también. Es, no en mi persona, un reconocimiento a tantas mujeres que a lo largo de la historia han estado sirviendo en la Diócesis de Canarias, en los distintos movimientos y secretariados a lo largo y ancho de nuestra geografía .

¿Qué mensaje manda la iglesia a la sociedad canaria con su nombramiento?

La Iglesia está empezando a ser más abierta y a caminar con aires sinodales nuevos. Tenemos que tener en cuenta que este año ha sido un año sinodal, el Papa Francisco convocó el sínodo de los obispos que será en octubre de 2023, pero antes quiso hacer una consulta abierta a todo el pueblo de Dios para decir cuál es la Iglesia que queremos en este siglo XXI y a que Iglesia es a la que aspiramos. Quieras o no son señales o iniciativas de que la Iglesia está caminando acorde a la sociedad.

¿En qué consiste el trabajo de la secretaria general de pastoral de la Diócesis de Canarias?

La labor es en un primer objetivo coordinar todo el trabajo de pastoral que hay en la Diócesis no solo es esa labor de evangelización que se hace a nivel institucional. Transversalmente hay una serie de movimientos y secretariados que están trabajando en distintas realidades desde la acción con los más pobres que hace Cáritas o el primer anuncio de catequesis que se hace con los jóvenes, a la pastora de la salud o la penitenciaria. Dentro de la iglesia la liturgia o el secretariado de catequesis. Hay que coordinar a todos esos movimientos, a todos esos secretariados para que haya una trazabilidad. Es decir, hay un objetivo fijado, un plan de pastoral anual que empezamos a trabajar bajo un objetivo común. En resumen, coordinar lo que sería toda la labor pastoral y evangelista que hay en la Diócesis de Canarias. Al margen después de estar muy cerca, en este sentido, del obispo auxiliar, trabajando, llevando y anunciando todo el tema de la evangelización a todos los lugares donde está la iglesia.

¿Qué objetivos se marca a medio y largo plazo?

A medio y largo plazo el objetivo es único y es darle continuidad a todos los frutos del sínodo, de la sinodalidad vivida este año que tantas aportaciones y riquezas tuvo la Iglesia a través de esa consulta que se celebró el 23 de abril en el colegio Claret donde participó activamente toda la Diócesis. Que eso no se quede en un armario o en un archivo sino darles continuidad a todas esas propuestas para que la iglesia camine en función de esos frutos que salieron del espíritu sinodal.

¿Cree que la iglesia está desconectada de la sociedad?

La iglesia no ha estado desconectada de la sociedad canaria. Demuestra que conoce toda la realidad de cerca, cómo es nuestra idiosincracia y nuestro vivir. El obispo Mazuelos y todos sus antecesores desde el primer momento que han pisado nuestra tierra han asumido y se han impregnado de toda la idiosincracia canaria y han desempeñado una labor pastoralista que está dando sus frutos.

Vivimos tiempos de crispación, tensión y de polarización, ¿Cómo puede ayudar la Iglesia?

Ahora mismo aporta esa ayuda inminente, no tenemos que olvidar lo que está haciendo Cáritas a pie de calle día a día, desde la acogida de refugiados de guerra a todos los migrantes que llegan y que parece que los estamentos de la sociedad miran para otro lado. Quien da ese primer paso es Cáritas. Ellos son la Iglesia, es quien da el primer paso y es el primero que se acerca a acoger a los más pobres. En esa línea está trabajando la Iglesia, en darle esa continuidad de acercarse al más pobre y necesitado. La oración es fundamental, seguir orando por todas las necesidades que tiene no solo nuestra sociedad sino nuestro mundo. Seguir evangelizando en todos los sectores de la sociedad. Estamos llamados a llegar a toda esa parte de la sociedad que lo necesita.

Además de secretaria general de pastoral, es profesora de Lengua y Literatura de ESO y Bachillerato del Instituto Diocesano Nuestra Señora del Pilar, en Guanarteme, de la que es directora. ¿Cómo lo hace?

Puedo compaginar la dirección y el secretariado porque ahora tendré menos horas de clase, solo estaré con un curso, y el trabajo en la secretaria general de pastoral es trabajo de despacho, coordinación y reuniones. Por tanto se puede compatibilizar entre la dirección y la secretaría pastoral, si bien es cierto que tengo un buen equipo detrás, un buen claustro y un buen jefe de estudios, que todos estamos a una y puedo contar con esa colaboración para poder compaginar los dos cargos.

¿Qué papel juegan los jóvenes en la Diócesis de Canarias? ¿y en la sociedad?

Los jóvenes tienen mucho que hacer por la sociedad. Yo se los digo casi a diario cuando estamos en clase. No es que sean el futuro, ya lo son. Se están formando para coger el timón de esta sociedad. Precisamente participando en el proceso sinodal una de las cosas que se me quedo es lo que dijo un chico sobre que los cambios son buenos y serán necesarios pero tienen que ir a su debido tiempo. Él lo decía pensando en sus abuelos, acostumbrados a acudir siempre a misa y a ir de una determinada forma a la iglesia. Proponer un determinado cambio de hoy para mañana les puede chocar. Los jóvenes a pesar de que la sociedad los tiene un poco estigmatizados no son así, parte de la sociedad no conoce los frutos de muchos jóvenes que en verano se van a misiones, que participan en campos de trabajo ayudando donde haga falta o en un hogar de mayores haciendo acompañamiento. Son jóvenes que se comprometen con la misión, que ellos quieren poner sus manos al servicio de los demás. Es donde la Iglesia tiene que actuar con ellos.

«Se puede compatibilizar entre la dirección y la secretaría pastoral, tengo un buen equipo detrás»

Entonces, ¿No hay desapego de la juventud hacia la iglesia?

Mi experiencia es que puede haber desapego de la realidad de la iglesia, la liturgia y la eucaristía. Los jóvenes no están en las iglesias pero conozco la parte de ellos que también es Iglesia, que es misión porque están poniendo sus manos al servicio de unas necesidades. Están en proyectos como el programa Conecta donde alfabetizan informáticamente y acercan la realidad de las nuevas tecnologías a una parte de la sociedad y eso es Iglesia, es misión. Es cierto que en la labor de la Iglesia necesitamos las dos partes, la misión y la oración. Cuando descubren la parte de la oración, de la espiritualidad que tan necesaria es en nuestra sociedad, y encuentran esa parte de la iglesia es cuando se acercan. Necesitan ser escuchados, tener un momento de paz y sosiego, eso se lo ofrece la Iglesia.

Como docente, ¿Qué le parece la LOMLOE y el papel de la Religión en el sistema educativo?

Ha sido una ley que no ha tenido en cuenta las características de los centros educativos. Las leyes son todas iguales, lo único que han cambiado es un sustantivo o un verbo por otro. Entre tanta ley nos estamos perdiendo en el camino y muchas generaciones están saliendo sin saber lo elemental. A la religión se le ha dado un corte de horas y creo que se equivocan. Es una asignatura muy importante, no para adoctrinar a nadie, sino para mostrar otro estilo de vida, en este caso el de Jesús de Nazaret, que a muchas personas nos ha ido bien y es lo que queremos para ellos. Que luego sean libres de decidir. En religión se ve historia y cultura, creo que es una de las materias que debería ser de las más importantes porque es transversal.