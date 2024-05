Almudena Rodríguez, jugadora del Rocasa: «No nos adaptamos de forma colectiva a los cambios»

¿Cómo se encuentra a día de hoy, tanto física como mentalmente, después de un periodo de recuperación tan largo?

Me encuentro bien en los dos sentidos, tanto física como mentalmente. La adaptación en el regreso a los entrenamientos y a la competición está siendo muy positiva y me facilita el poder ir poco a poco cogiendo esa rutina. La rodilla está respondiendo bien, sin dolores, así que al sentirme bien físicamente mi mentalidad también resulta positiva.

¿Se acuerda mucho de ese 21 de febrero de 2023 en el que se lesionó ante el Elche?

Prefiero no recordarlo. Pasó y ya está. Obviamente, recuerdo lo que sucedió pero no me paro a pensar mucho en ello.

¿Cómo ha sido ese largo camino hasta su regreso a las canchas de juego?

Ha sido un proceso largo, con muchas subidas y bajadas. Se trata de una lesión grave; al final, han existido momentos buenos y malos, momentos en los que quería seguir y otros en los que no, un poco montaña rusa. Al final siempre se termina viendo la luz al final del túnel y he tenido suerte de que la parte final de la recuperación ha sido súper positiva.

¿Cuándo tomó la decisión de volver a jugar con el Rocasa con el consenso del entrenador y de los servicios médicos del Rocasa?

Una vez que ya tuve el alta médica superé unas pruebas médicas que indicaban que ya estaba preparada para jugar; hablé con el club y me dieron la oportunidad de disputar estos últimos partidos de la temporada para ir cogiendo minutos. En el primero (ante el Oviedo) jugué diez minutos y tuve sensaciones muy positivas, rompí el hielo. En el segundo (contra el Elda) ya jugué más, 40 minutos, y me encontré muy bien. Estos encuentros me están permitiendo coger sensaciones pensando ya en la temporada que viene.

Tras pasar por ese calvario, ¿se tiene miedo a recaer o está superado?

Es algo que está en la mente. En mi caso, soy una persona positiva, no pienso en ninguna recaída, la rodilla está estable, sin dolores. Hago ejercicios físicos de prevención y me da seguridad encontrarme bien. Nunca tuve miedo. Tuve unas cinco semanas de adaptación a los entrenamientos. Al principio, veía que cuando intentaba correr, no podía, porque la sensación era como si tuviera que jalar de la rodilla. Si comparo la primera semana de entrenamientos con la última, la verdad es que no tiene nada que ver. Esas cinco semanas incluso entrené sin rodillera, porque me sentía bien y eso me dio mucha seguridad y confianza.

¿De qué le ha servido la reciente experiencia de Silvia Navarro al pasar ella poco antes que usted una lesión similar?

Siempre le preguntaba las dudas y si lo que yo estaba sintiendo en cada momento era normal o no. Al final, cada una de nosotras lo vive de una determinada manera; cada persona es un mundo, pero todas esas dudas que te van surgiendo por el desconocimiento de la lesión, tanto con ella como con otras compañeras que también se han roto siendo muy jóvenes, me ayudaron mucho.

Le ha tocado ver casi toda la temporada los toros desde la barrera. ¿Cómo ha visto al equipo en esta campaña y que cree que le ha faltado para estar en la lucha por los títulos, como en otras ocasiones anteriores?

Ha sido una temporada bastante complicada, porque no se ha conseguido ninguno de los objetivos que se había marcado el equipo. Tenemos que ser realistas y autocríticos, y saber que no ha sido para nada una temporada positiva. El equipo estuvo sometido a muchos cambios, se marchó mucha gente, vino gente nueva, hubo cambios de entrenadores y, al final, todo eso nos ha pasado factura. Acumular tantas derrotas seguidas afectó sicológicamente al equipo, más que físicamente. No supimos adaptarnos colectivamente en muchos aspectos, pero en estas últimas semanas en las que he podido entrenar con el grupo se ha visto un cambio muy positivo, que va a servirnos también de cara a la próxima temporada. Estamos trabajando para corregir todos esos errores que se han producido este curso.

¿Qué cree que han aprendido tanto el club como las jugadoras de esta temporada?

Nos ha enseñado que tenemos que ser ambiciosas, dar el 100% en cada entrenamiento. Estar concentradas, coger el ritmo de partidos desde el minuto uno de la pretemporada, con los objetivos claros en la mente y saber que no podemos repetir una temporada como esta.

¿Cómo ven el retorno de Carlos Herrera al banquillo?

Cuando el equipo fue campeón de Liga con él en el banquillo, yo ya me había ido a jugar al extranjero, así que nunca le he tenido como primer entrenador. Si he trabajado con él siendo segundo durante muchos años. Se curra mucho los entrenamientos, tiene los objetivos claros, siempre intenta sacar el máximo rendimiento de cada jugadora, de cada situación, es muy listo y va a ser positivo.

¿Qué le parecen las tres incorporaciones que ya se han anunciadas por parte del club de cara a la próxima temporada?

Suhana Bayonas sé que ha jugado en la Liga Plata; va a ser su primer año en División de Honor y supongo que será un gran cambio para ella, físico y psicológico. No conozco a Linnea Sudholm. Y a Ana Paula Rodrigues la conozco de enfrentarme a ella con España ante Brasil y en la Liga rumana, nos aportará experiencia.

¿Cuál es su situación contractual tiene con el Rocasa?

He firmado un año más.

¿Cómo ve a las nuevas Guerreras de Ambros Martín? ¿Ve opciones de poder hacer algo importante en los Juegos Olímpicos de París?

Ha llevado a muchas jugadoras en las distintas convocatorias para ir probando. Es positivo que tenga tantas opciones para elegir. Hay poco tiempo para preparar los Juegos y el Mundial no salió como se esperaba, pero se trata de un cambio generacional que se tenía que dar. Se está trabajando bien; esto es deporte y al final todo puede pasar. Hay que ir a París con el objetivo de pelear por todo.

De cara a la próxima temporada, ¿habrá que decirle al seleccionador que cuente con usted para el equipo nacional?

No sé (risas). Desde que me lesioné nunca tuve como prioridad recuperarme para volver lo antes posible a la selección. Mi objetivo era recuperarme por todo lo que me queda por vivir en adelante, no tener molestias en la rodilla y todo lo que venga, bienvenido sea.

