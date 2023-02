«El futuro de la cirugía de columna está en los navegadores»

En diciembre, La Razón le concedió el Premio Médico del Año en Neurocirugía. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento?

Tengo que reconocer que fue una grata sorpresa. La verdad es que no me lo esperaba, pero creo que nadie imagina que su labor sea merecedora de un premio.

¿Cuáles son las dolencias que se abordan con mayor frecuencia en este campo de la medicina?

Mi especialidad se divide en dos ramas muy diferenciadas. Por un lado se encuentran las patologías que afectan al cerebro. Por otro, las dolencias que afectan a la columna. Precisamente, es en esto último en lo que me he especializado y a lo que dedico el 100% de mi actividad. Ahora bien, dentro de esta área, las consultas más frecuentes están relacionadas con el dolor lumbar. De hecho, hay estudios que asegura que hasta un 70% de la población consultará en algún momento de su vida a un especialista por un problema de este tipo.

Usted también se ha especializado en las cirugías de rescate. ¿A qué hace referencia este concepto?

La cirugía de rescate engloba los casos de aquellos pacientes que ya han sido operados en una o más ocasiones y que, a pesar de esto, siguen teniendo limitaciones o dolores importantes. Lo cierto es que durante todos estos años he atendido a muchísimas personas con este perfil, por lo que me he tenido que especializar en estas cirugías para tratar de realizarlas siempre que se pueda, ya que no en todos los casos es posible volver a operar. Además, hay que tener en cuenta que se trata de un grupo de pacientes muy complejo, pues no es lo mismo operar una columna que no ha sido abordada que otra que ya han intervenido varios cirujanos.

¿Cuáles diría que son las técnicas más innovadoras que han surgido en los últimos años?

Una de ellas es la cirugía mínimamente invasiva, que son todos aquellos procedimientos que permiten realizar intervenciones con incisiones más pequeñas y que contribuyen a que el proceso de recuperación sea más rápido que aplicando otras técnicas convencionales. Sin duda, esto concede grandes ventajas, pero no todos los pacientes son candidatos a someterse a estás técnicas. No obstante, el futuro de la cirugía de columna está en los navegadores, que son como una especie de GPS que permiten localizar estructuras anatómicas con una excelente precisión, sin necesidad de utilizar los aparatos de rayos tradicionales. Ya hay muchos centros en el país que cuentan con navegadores que permiten realizar tanto cirugías craneales como de columna. En el Hospital Insular, por ejemplo, contamos con uno desde hace aproximadamente un año y medio, si bien ya está implementado para las operaciones craneales y ahora se están ultimando los softwares para las cirugías de columna. El siguiente paso serán los sistemas robóticos de columna, que dan la posibilidad de colocar implantes y realizar otras técnicas a través de un robot guiado por un cirujano. Esta tecnología ya ha llegado a España, pero es muy costosa y son pocos los centros que disponen de ella.

"Cada vez estamos siendo más precisos a la hora de personalizar las cirugías"

Muchos pacientes temen someterse a una cirugía de columna por las secuelas que pueden sufrir. ¿Han conseguido reducir las nuevas técnicas estos efectos?

Las nuevas técnicas aceleran la recuperación y cada vez estamos siendo más precisos a la hora de personalizar las cirugías para cada paciente. Y es que, en ocasiones, las secuelas no son fruto de la técnica empleada, sino de un problema en la selección de los candidatos. Por tanto, con el fin de conseguir los mejores resultados, intentamos ser lo más exactos posible.

¿Cómo debe valorarse a un paciente antes de decidir si la cirugía es la mejor opción?

La cirugía al final es una herramienta más, por lo que no todos los pacientes que tienen un problema de columna son candidatos a ser intervenidos quirúrgicamente. Hay que señalar que existen circuitos de rehabilitación y otros procedimientos que corren a cargo de la Unidad del Dolor, como pueden ser las infiltraciones o el ajuste de la medicación. A todo esto se suma la apuesta por unos buenos hábitos de vida, pues también juegan un papel fundamental. Los estudios mundiales aseguran que menos de un 10% de los pacientes que acuden a las consultas por un problema de columna son candidatos a cirugía, lo que quiere decir que la mayor parte de estos cuadros no deben resolverse en el quirófano.

¿Qué retos se marca en su carrera profesional?

Mis retos siempre son los mismos: intentar mejorar y ser muy autocrítico con el trabajo que realizo. En realidad, mi intención es alcanzar mi mejor versión como cirujano, ser muy cercano con mis pacientes y hacer que entiendan los mensajes que les transmito. No hay que olvidar que a veces los médicos somos demasiado técnicos con el lenguaje y las personas se van de las consultas sin tener muy claro de lo que estamos hablando. Otro de mis propósitos es formarme en las técnicas más novedosas para poder realizar las cirugías más excelentes. Desde mi punto de vista, todos los profesionales deben seguirse formando siempre para poder mejorar. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la complacencia, y eso creo que en una disciplina como la nuestra es un problema. En mi caso, es algo que hago de forma automática. Es fundamental consultar bibliografías, libros, asistir a cursos y, sobre todo, aprender de los referentes nacionales que son las primeras espadas en ciertas técnicas.