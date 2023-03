«La especialidad en Medicina Familiar necesita un MIR específico»

En Canarias existe un déficit de oncólogos que ha sido más acusado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. ¿Cómo está la situación ahora mismo?

Sé que se han hecho algunos esfuerzos para contratar oncólogos, pero, en cualquier caso, las listas de espera en Oncología llevan tiempo siendo un problema. En base a los últimos datos publicados, que corresponden al primer semestre de 2022, Canarias es la comunidad española con más demora en las listas de espera de las consultas externas, algo que también afecta a esta especialidad. Sé que han pedido ayuda a un oncólogo en Fuerteventura para dar apoyo al servicio, pero la situación es compleja. Hay que hacer un gran esfuerzo para que esto cambie. De hecho, deberían crearse circuitos preferentes de acceso al sistema sanitario para estos pacientes. Y es que en un proceso neoplásico, un mes de espera para una prueba diagnóstica puede traducirse en la diseminación del tumor, en metástasis o en que no sea curable.

¿Cómo cree que se puede solucionar este conflicto?

Yo mismo, en el Parlamento de Canarias, propuse una serie de medidas que creo que pueden ser muy útiles. En primer lugar, hay que hacer atractiva la especialidad para que los facultativos no se vayan, que es precisamente el problema que ha ocurrido aquí. Para eso, es fundamental ofrecerles estabilidad laboral. Canarias es la comunidad autónoma con menos estabilidad laboral del país y, en el sector sanitario, el 60% de los profesionales son eventuales o interinos. Por esta razón, se va a empezar a desarrollar una OPE extraordinaria que en realidad ha sido una imposición de Europa. En segundo lugar, hay que aumentar la capacidad docente de plazas MIR de Oncología y potenciar la investigación.

¿Cómo valora el modelo organizativo que se ha presentado para aliviar la Atención Primaria y reducir la demora?

Todavía no sabemos cómo se va a organizar. Hasta ahora, los médicos de Primaria estaban viendo hasta 50 pacientes por consulta y ahora dicen que van a atender a 34. También se ha dicho que habrá plantilla de refuerzo, pero se supone que este personal ya existía, pues el Gobierno de Canarias ha dicho que ha contratado a 4.000 sanitarios. Por tanto, no terminamos de entender el modelo. Yo mismo llevé al Parlamento de Canarias una serie de propuestas destinadas a reforzar, apoyar y actualizar la Atención Primaria. También he invitado a un conjunto de asociaciones de médicos de Primaria para que vayan al Parlamento la próxima semana y trasladen sus planteamientos. Lo importante es definir un modelo que desburocratice las consultas, ya que muchas de ellas se basan en trámites que pueden realizar los administrativos con experiencia en el sector sanitario. Además, hay que crear equipos específicos de atención a domicilio, porque los médicos de familia prácticamente no tienen tiempo para esto al estar tan saturados. Tampoco debemos olvidarnos de que hay que buscar fórmulas para empoderar la especialidad en Medicina General y Comunitaria, pues no es atractiva por las condiciones en las que trabajan los profesionales. De hecho, hemos pedido la creación de un MIR específico para los médicos de familia, con el objetivo de darle a la especialidad la importancia que tiene.

Es frecuente que en los servicios de Urgencias de las Islas se registren episodios de desborde. ¿Qué recursos se necesitan para atajar este conflicto?

En realidad, el desborde es continuo y crónico. Aquí juega un papel fundamental la política sociosanitaria. Hay que tener en cuenta que hay casi 500 camas ocupadas en hospitales por pacientes que están dados de alta y que, si estuvieran libres, no habría tantos enfermos en los pasillos de Urgencias. Ahora bien, para mejorar la política sociosanitaria es necesario desburocratizar todo lo que tiene que ver con los trámites para solicitar una cama en residencias. El problema está en que las competencias se encuentran fragmentadas, pues intervienen la Consejería de Sanidad, la de Derechos Sociales y los cabildos. Lo que nosotros hemos propuesto es simplificar este modelo y que las competencias que tiene Derechos Sociales se integren dentro de la Consejería de Sanidad, que pasaría a llamarse Consejería de Sanidad y de Política Sociosanitaria. A esto se suma una coordinación óptima con los cabildos a través de una estructura que ofrezca un mapa de camas común que contribuya a agilizar estos procesos. Hay que señalar que una cama en el hospital vale 600 euros al día y una cama residencial unos 100. Por tanto, esas personas que están ocupando camas hospitalarias están utilizando unos recursos que son seis veces más caros sin necesitarlos. Asimismo, para ayudar a descongestionar las Urgencias, es muy importante mejorar el funcionamiento de la Atención Primaria, ya que la media de espera para tener una cita con el médico de cabecera ronda los nueve días. También creo que es necesario crear la especialidad de Medicina de Urgencias para que las plantillas sean más estables y el personal esté más reconocido. Por último, me gustaría decir que hay que actualizar el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias -Pluscan-, ya que se hizo antes de la pandemia y a raíz de la crisis sanitaria el sistema se ha debilitado muchísimo.

Sanidad ya ha adjudicado la construcción de la torre de especialidades pediátricas del Materno Infantil. ¿Cree que la obra podrá estar finalizada en tres años como se espera ?

Lo único que puedo decir es que el Gobierno de Canarias nos engañó en 2022 con la torre del Materno Infantil, cuando tuvo que retrotraer las licitaciones en agosto por un fallo en los pliegos y nos enteramos por la prensa. Evidentemente, es un Gobierno que no es de fiar y ha sido la presión social y política la que ha hecho que se ponga las pilas. Parece que el procedimiento ya va caminando, pero todo el mundo sabe que normalmente las obras se retrasan. La construcción tiene que ser prioritaria, por lo que el próximo Gobierno que salga elegido en las urnas tiene que esforzarse por minimizar los problemas burocráticos que puedan surgir para que esa torre salga adelante. Otros asuntos que tienen que tener prioridad son la demolición del CULP y la apertura de los edificios de enfermedades emergentes.

El Negrín prevé realizar en abril el primer trasplante de pulmón que se llevará a cabo en la comunidad autónoma. ¿Cree que se podrá adelantar este acontecimiento o es más probable que se retrase?

Los compañeros están haciendo un gran trabajo para que el trasplante de pulmón en Canarias sea una realidad lo más pronto posible, pero hay que buscar un perfil de paciente adecuado y comprobar que reúne todos los requisitos. Lo cierto es que los equipos están teniendo reuniones muy activas y se han ido a formar a hospitales de la Península, por lo que es probable que pueda hacerse en el período previsto. Indiscutiblemente, nos tienen que felicitar por este hito. El hospital ya hace trasplantes cardíacos y esto ha ayudado a que se ponga en marcha el de pulmón, lo que nos permitirá hacer trasplantes cardiopulmonares.

¿Qué papel van a desempeñar los neumólogos?

Los neumólogos son los que indican el trasplante y deciden si un paciente es candidato o no a someterse a este procedimiento en función de su patología. Además, esta especialidad es la que lleva a cabo el seguimiento después de la intervención. Nuestro objetivo es ser autosuficientes. Por eso, se van a potenciar las consultas de seguimiento con más neumólogos.

Estamos en un año electoral. ¿Cuál cree que debe ser la prioridad de todos los partidos políticos en materia de sanidad?

Es evidente que hay que resetear la sanidad y solucionar el problema de las listas de espera. Nosotros, desde el Partido Popular, presentamos desde hace más un año un plan de 64 medidas porque ya intuíamos que el sistema sanitario se iba a debilitar por la pandemia. Hay que reorientar el sistema hacia la cronicidad y el envejecimiento poblacional porque no se ha adaptado a esto. También considero que hay que empoderar la Atención Primaria y cambiar todos los detalles que he comentado sobre las políticas sociosanitarias. Las Urgencias también requieren modificaciones, pues están muy enfocadas en los pacientes agudos. A lo mejor es el momento de darle una vuelta a esto y contar con servicios de Urgencias que establezcan diferencias entre los pacientes agudos y los geriátricos. Tampoco podemos olvidarnos de la salud mental, que es otro de los grandes problemas, y nuestro sistema sanitario no ha estado enfocado en esto. Desgraciadamente, la salud mental ha empeorado después de la crisis sanitaria tanto entre la población infantojuvenil como entre la población adulta, por lo que hay que potenciar la red de unidades de salud mental.