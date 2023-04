702 trabajadores de Urgencias exigen al Gobierno canario una solución al caos

Más de 700 trabajadores de diferentes categorías, que ejercen sus funciones en los servicios de Urgencias de distintos hospitales del Archipiélago, presentaron este viernes un escrito dirigido al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y una carta al diputado del común, Rafael Yanes, para manifestar su inquietud ante la «crónica situación de colapso» que acontece en estas áreas y exigir soluciones.

«En este momento puntual, la situación ha mejorado un poco y no tenemos el desborde que había hasta hace unas semanas. Este escrito se inició desde el mes pasado y, como todos los compañeros entendemos que esto es un problema crónico que tiene mucho que ver con la estructura sanitaria, el envejecimiento de la población y la necesidad de reformular el sistema, debemos seguir una hoja de ruta y emprender acciones para que el problema no solo sea visible los días de sobreocupación», explica Luis Vega, enfermero de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y secretario del Consejo Canario de Colegios Oficiales de Enfermería, quien además informa de que en total son 702 las personas firmantes.

En el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en cambio, el caos impera. De hecho, esta semana ha habido pacientes que han tenido que permanecer hasta tres días en un pasillo a la espera de pasar a planta. Algo similar ocurre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde la sobreocupación persiste. «En los hospitales de Gran Canaria se ha aliviado un poco la presión, pero es cuestión de tiempo», anota Vega.

«En Gran Canaria se ha aliviado un poco la presión, pero es cuestión de tiempo», apunta Luis Vega

En el documento enviado al líder del Ejecutivo autonómico, el personal expone la realidad a la que se ve obligado a enfrentarse. «Semana tras semana se baten récords de sobreocupación expresados en números de pacientes a la espera de camas hospitalarias y, a partir de ahí, se encadenan situaciones inasumibles para nosotros, sanitarios y no sanitarios, en las diferentes áreas. Esta situación aberrante e inhumana obliga a mantener a muchos pacientes hacinados, duplicando la capacidad prevista en nuestros boxes, y ha hecho de los pasillos y espacios comunes del hospital un área pública de trabajo», reza parte del texto.

El colapso ha llegado hasta tal punto que, según denuncian los trabajadores, en algunos centros se ha normalizado que los pacientes ocupen pasillos generales que no están habilitados para la asistencia, un hecho que ha derivado en el bloqueo de ascensores y baños destinados al público. También alertan de los episodios que viven los profesionales de las ambulancias, pues muchas veces no pueden transferir a los enfermos por falta de camillas y sillas de ruedas.

«Esperamos que usted sea parte de la solución y no del problema»,aseveran en el texto

Los firmantes garantizan que su mayor preocupación es la salud de los pacientes, aunque también les inquieta su propia situación. «Ya estamos al límite y con total desesperanza, puesto que no vemos reflejada en nuestras autoridades ni una mínima preocupación ante la gravedad de lo que está sucediendo. No se nos puede seguir pidiendo que como profesionales aguantemos crónicamente una situación », aseveran.

Por otro lado, recuerdan que en el Archipiélago hay más de 500 personas que ocupan camas de hospitalización, a pesar de haber recibido el alta, por falta de recursos sociosanitarios. «Canarias es una de las comunidades autónomas con menos camas hospitalarias disponibles para su población, y también una de las que menos camas sociosanitarias dispone», recalca la agrupación.

Conscientes de que en este conflicto hay varias administraciones implicadas, los trabajadores piden a Torres que dé un «paso al frente» y que genere un espacio de encuentro entre las mismas para que puedan ser escuchados. «Tenemos conocimiento de que el Consejo Canario de Colegios Oficiales de Enfermería le ha solicitado una reunión para abordar de una manera adecuada esta situación, por lo que rogamos que no se demore en generar un espacio de trabajo. Esperamos que usted sea parte de la solución y no del problema, y haga cuanto deba hacer para revertir urgentemente esta situación grave», concluyen.