“Quiero matizar mis declaraciones sobre la participación de las mujeres. Necesito hacerlo porque, evidentemente, interpreté mal la pregunta que se me hizo. Necesito hacerlo a nivel personal y también como directora del Instituto Canario de Igualdad”. Con estas palabras empieza su rectificación la directora del ICI, Ana Brito, por su afirmación, apenas 24 horas antes, sobre la ausencia de mujeres en la programación de la Semana de la Arquitectura 2023, organizada por el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria. Durante una entrevista en Radio Club Tenerife, defendió la importancia de contar con el "colectivo masculino" que apoya la igualdad y añadió: "Si los hombres escuchan a otros hombres, ven la claridad de otra manera".

A las críticas que se generaron en contra del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria por invisibilizar a las mujeres, las palabras de Brito, como máximo referente en las instituciones públicas en materia de Igualdad en Canarias, hacían un flaco favor a las profesionales del sector.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, de la que depende el ICI, ha achacado las polémicas declaraciones a una confusión de Brito, quien creyó que se le preguntaba de manera general y no concretamente por las jornadas de la Semana de la Arquitectura 2023, de las que ni siquiera tenía constancia a pesar de que se conocía su programación desde hacía días. Los actos, que se prolongan desde el 29 de septiembre al 9 de octubre, incluyen siete conferencias en las que solo participan hombres; la presencia de mujeres se reduce a dos arquitectas en una mesa redonda y en unos talleres.

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, BPW Canarias, de la que forman parte las arquitectas Dulce Xerach y Elsa Guerra, calificó como "nada apropiadas" estas palabras y demandó una rectificación. “Debe expresar su posicionamiento claro en torno a la exclusión de las mujeres arquitectas en el programa porque el ICI debe ser el primer organismo interesado en velar por la participación de las mujeres en los cargos directivos en todos los estamentos empresariales, organizativos y políticos así como en jornadas, congresos y simposios que se organizan", exigió la asociación en un comunicado.

A ello se sumaron las críticas de Isabel Mena, consejera de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, quien defiende que "la voz autorizada" como máxima responsable de las políticas de Igualdad en Canarias "no puede hacer declaraciones de este tipo, que están absolutamente fuera de lugar (...) no hay ningún contexto en el que pueda justificar esas declaraciones".

Mena también ha tildado como "lamentable" que se ignore a las mujeres en la Semana de la Arquitectura. "Es bastante complicado organizar estas jornadas sin contar con ninguna mujer arquitecta. (...) Es una prueba más de cómo se invisibiliza el trabajo de las mujeres y espero que atiendan a la denuncia pública de la asociación de mujeres arquitecta, su voz se tiene que escuchar y cuentan con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria", ha manifestado.

Britó cogió el guante ante las demandas de rectificación y calificó como "totalmente intolerable que se celebren jornadas en la que no se incluya a la mujer, que las profesionales no participen". Ante ello, añadió que el ICI "enviará cartas a los colegios profesionales y entidades para solicitarles que a la hora de programaciones se tenga en cuenta uno de nuestro valores fundamentales: la participación activa de la mujer en todos los aspecto de la sociedad, porque las mujeres somos la mitad de la población y no se nos puede excluir".

Ana Brito, nacida en El Hierro, es maestra de Primaria desde hace más de 30 años y fue concejal con la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en Valverde, capital de la Isla del Meridiano. Esta formación, a pesar de lograr tan solo un diputado en las pasadas elecciones autonómicas, fruto de las negociaciones con CC, PP y ASG para formar el nuevo Ejecutivo ostenta la Dirección que en la anterior legislatura tenía Podemos, además de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la nota de presentación de la nueva directora, nombrada el 24 de junio, el Gobierno regional resalta que Brito se ha formado en "igualdad, inclusión conviencia positiva y atención a la divesidad" a través de la Consejería de Educación y en intervención con menores a través de la Universidad de La laguna. Además, remarca que durante el pasado curso coordinó el "Eje de Igualdad" en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Valverde.