El truco para viajar que no gustará a Ryanair: esta es la mejor maleta 2 en 1 a la que se le quitan las ruedas

¿A quién no le ha pasado que cuando va a pasar el control de equipaje de un vuelo le han hecho pagar más porque este excedía las dimensiones permitidas? Este problema es muy común entre los viajeros de aerolíneas low cost como Ryanair o Vueling, que para no pagar mucho dinero optan por escoger la opción más barata. Para que no suceda esto, han inventado una maleta a la que se le pueden quitar las ruedas.

Las colas de Ryanair dan muchos sustos

Despídete de los nervios en la cola de embarque y pasa sin problema todos los controles de seguridad con un nuevo equipaje de cabina que está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para el personal de las compañías de bajo coste.

Equipaje permitido por Ryanair / Ryanair

Los turistas que han probado esta maleta solo saben dar las gracias a su creador, el empresario estadounidense Stephen Davis. Desde su lanzamiento al mercado ha vendido miles de unidades y ya es la maleta preferida por todos.

2 en 1: maleta y equipaje de mano

Esta maleta a la que se le quitan las ruedas se convierte en equipaje de mano en tan solo un click. Son muchas las innovaciones que surgen en el mundo de los viajes, pero nunca se había visto algo como esto, porque este equipaje es versátil y cómodo.

Si te toca una azafata tiquismiquis que te hace probar las medidas en el compartimento del aeropuerto, tú solo tendrás que quitar las ruedas pivotantes dándole al botón, y en ese momento tu maleta se habrá convertido en equipaje de cabina que cabe perfectamente y pasa la prueba.

Además, existen otros modelos con dimensiones más reducidas que se ajustan al tamaño de equipaje de mano de Ryanair, 40 x 20 x 25, que también cuentan con ese sistema. Esto te permitirá guardar tu bolsa tanto en los compartimentos superiores como debajo del asiento.

El invento de Davis te facilitará el transporte, y una vez llegues al aeropuerto solo tendrás que enganchar las ruedas de nuevo y podrás disfrutar de tus vacaciones sin preocuparte por la maleta.