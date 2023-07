El Ayuntamiento de Telde ha comenzado a trabajar para licitar las obras de asfaltado de las calles más necesitadas de la ciudad. Una labor que el concejal de Contratación, Sergio Ramos, ya esperaba que estuviera bastante avanzada antes de entrar a la corporación municipal, pero que no ha sido así.

Ante la insistencia por parte del grupo de gobierno anterior sobre el "gran proyecto" que tenía para asfaltar todos los rincones de la ciudad, los nuevos dirigentes locales han detectado que el plan que se puso en marcha es muy escaso, ya que tan solo hay licitadas 31 calles para 8 barrios de la localidad por un valor de 570.392,70 euros, "un porcentaje muy bajo para lo que realmente necesita este municipio", afirma Ramos.

"El anterior gobierno quiso vender a la ciudadanía antes de las elecciones que había iniciado un megaproyecto para asfaltar cientos de carreteras, y lo que nos hemos encontrado al entrar en la institución es que la gran mayoría de expedientes estaban pendientes de licitación o que no tenían financiación, o lo que es lo mismo, todavía no se había hecho nada", declara el vicealcalde.

"Además, los famosos planes de asfaltado en los que tanto insistieron solo contienen el tratamiento con alquitrán y la pintura de señalización. No poseen un verdadero proyecto para mejorar la seguridad vial, como por ejemplo la implementación de pasos de peatones elevados -muy demandados por la ciudadanía-, la reposición de señaléticas o la reparación de aceras", agrega.

"Asimismo, en estos proyectos que dejaron a medio hacer no existe una actuación de barrios completos. De partida se comete el error de no hacer un proyecto con un estudio técnico económico para no dejar calles atrás. Al contrario, lo que se hace es coger una subvención con la que se pretende atender la cantidad de reclamaciones que tenemos por toda la ciudad. Ese es el motivo por el que se quedan barrios, incluso tramos de calle, a medias", manifiesta.

"Desde Contratación nos estamos coordinando con la Concejalía de Vías y Obras, que dirige Iván Sánchez, para empezar a licitar los trabajos que sean necesarios para dar por fin a la población una red viaria de calidad, acorde con lo que debería ser la segunda ciudad más importante de Gran Canaria", añade.

Se necesita personal de manera urgente

Al mismo tiempo, el nuevo grupo de gobierno municipal ha comenzado a trabajar desde el primer día que tomó posesión para devolver a la ciudad los servicios públicos básicos y de calidad que merece un municipio de más de 100.000 habitantes. Los nuevos componentes de la corporación ya han realizado las respectivas tomas de contacto con los departamentos del Ayuntamiento y, en primera instancia, el vicealcalde, Sergio Ramos, asegura que se siente "sorprendido" tras encontrarse las concejalías de Contratación y de Vías y Obras "absolutamente desmanteladas".

"Es urgente la dotación de personal en una concejalía sobrecargada debido a que no solo atiende sus competencias, sino que los técnicos informan y hacen seguimiento de contratos de servicio, mantenimiento de instalaciones y obras menores, entre otras labores", destaca el primer Teniente de Alcalde.

"En cuanto a los operarios de obras municipales y personal de mantenimiento, la situación no puede ser peor. Apenas tenemos diez operarios para todas las concejalías, no disponemos ni siquiera de un oficial, solo hay cinco peones de construcción, no tenemos carpintero metálico, solo queda un fontanero y es de educación, un carpintero, un oficial de primera electricista y un ayudante. En esta situación que nos hemos encontrado no se puede prestar un servicio con garantías para todo el municipio", explica.

"Además, la corporación saliente dejó un Ayuntamiento que no dispone de retenes por las tardes y mucho menos los fines de semana. Esto quiere decir que ante cualquier eventualidad fuera de los horarios comunes no disponemos de ningún tipo de respuesta operativa", sentencia.