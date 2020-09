Las líneas maestras del nuevo orden 'melista'. Fútbol revolucionario, Mel combativo. Rotaciones, 31 gladiadores, registro camaleónico para la UD, protocolos y cero interés por el futuro. José Mel Pérez mantiene su política de cinco cambios por encuentro en el once inicial y desvela que no le inquieta conocer si seguirá o no en Las Palmas desde el próximo 20 de julio.

Su obsesión pasa por batir al CD Lugo -mañana y desde las 18.30 horas en el Gran Canaria- y dar alternativas para evitar lesiones musculares. "Mi futuro me importa poco, aquí lo que vale es el día a día. Cuenta tu trabajo diario. Soy un entrenador profesional y hago más cosas que los domingos: formo gente para el futuro. Pero no soy tonto, sé que hay que ganar. En esa parcela, no puedo estar satisfecho. Se nos tiene que pedir más, no me preocupa mi futuro inmediato. Lo que pase el 20 de julio, ya se verá", asegura el estratega madrileño, tras batir al Almería y poner fin a 12 partidos sin victorias.

En dos partidos del nuevo fútbol poscovid ha utilizado a 20 jugadores. Abre la puerta a más rotaciones. "No es una liga normal, jugamos mañana y luego vuelas a Albacete. Todos van a jugar, los que pensaban que no, pues les toca como a Clau o Josemi. Nadie pensaba que jugarían Álex Suárez o Mauricio. Los vamos a necesitar a todos. El que equipo que juegue con el mismo once, lo pasará muy mal".

Se le cuestionó por la ausencia de Tana en la última lista de citados ante el Almería. "En un torneo corto como el que afrontamos, soy el primer interesado en que todo marche bien. Y el primero que se va a la calle es el entrenador. Los jugadores no son amigos, entrenan para que yo me decante por el mejor. Me da igual que jueguen Pepito, Manolito o Juanito. Lo que quiero es que gane la UD (...) Tana es uno más del plantel y cada decisión que se toma es pensando en el grupo. De esa regla no se sale nadie".

La quiniela de los centrales

Mel insiste que puede modificar la pareja de centrales. Nadie tiene el puesto garantizado. "Es una competición muy corta y física, los equipos frescos con gente nueva, llegarán a la meta con más opciones. Hay que refrescar al equipo. La plantilla está para usarla, la gente tiene que sentirse premiada. Tenemos que valorar cada partido con las cualidades del rival que tienes enfrente. Busco jugadores frescos y de gran ritmo".

Álex, Javi y el escolta de Rubén Castro

El novelista relata que Álex Suárez gozará de más minutos y Javi tendrá descanso en breve. "Pones a los mejores en ese momento o el que te brinda más confianza. Pero soy humano y me puedo equivocar. Álex entrena muy bien, ahora necesitaba devolverle esa confianza. Debía salir a tapar a Núñez [delantero del Almería] y lo hizo muy bien. Álex es muy rápido. Claro que volverá a jugar, pero no vamos a repetir en exceso en ningún puesto".

Sobre el pivote defensivo Javi Castellano (180 minutos en este fútbol poscovid), detalla que "ningún jugador jugará los once partidos; es imposible. Precisas de tener 20 años y un físico excepcional. Te expones a un gran riesgo de lesión. Por poner a Javi una serie de partidos podemos perderlo. Vamos a medir los esfuerzos de todos, equilibraremos minutos y actuaciones en este mini-liga. Por ahora nos está saliendo bien".