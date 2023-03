Dan las cinco de la tarde en Andorra la Vieja cuando Ildefonso Lima se escapa del curso de entrenador que trata de sacarse a través de una aplicación de videollamadas para charlar un rato con LA PROVINCIA. Apenas tiene tiempo: es el hueco que encuentra un tipo de 43 años muy ocupado, inquieto y que se resiste a dejar el fútbol. Cabría esperar de alguien con esa edad y que ostenta el récord Guinness de más años consecutivos convocado por su selección nacional -cinco lustros- que ya hubiese colgado las botas, pero este viejo exjugador de la UD Las Palmas aún tenía un asunto pendiente: cerrar el círculo donde empezó su carrera en 1997, en el FC Andorra.

Forma parte de la plantilla del filial, que milita en el grupo 15 de la tercera catalana, pero al central no le incomoda; sabe que su final deportivo está muy cerca y con su presencia en el equipo sólo quería poder decir que terminó donde comenzó. «Si fuera corto de efectivos podría llamarme -el entrenador Eder Sarabia-, lo que pasa es que si subiera al primer equipo me tendría que quedar porque ya me queda muy lejos ser sub 23», bromea mientras se ríe.

Debut a los 17

Cuando debutó en el fútbol, Lima tenía 17 años, la misma edad con la que jugó el primero de sus 134 partidos con la selección de Andorra, en nada más y nada menos que 25 años. Tampoco se ha despedido de ahí. «Supongo que antes de que acabe la temporada dispondré de algunos minutos, pero bueno, será casi anecdóticos porque con 43 años tampoco es muy normal encontrar jugadores a nivel internacional. Es un pequeño homenaje a alguien que ha defendido la camiseta de su país durante más de 25 años, que si lo paras a pensar, es una locura». No es para menos.

Hay una fecha señalada en el calendario para que ocurra la despedida definitiva de Ildefons, o al menos él intuye que será el próximo 16 de junio de 2023, cuando el combinado del Estado pirenaico reciba en el Estadio Nacional a Suiza en un partido de clasificación para el Mundial de 2026. Lo único que tiene previsto cuando esté los minutos que sea sobre el terreno de juego es «disfrutar», y seguramente será entonces cuando le vendrán a la memoria algunos momentos de su carrera, como el que le llevó a la UD en la temporada 2002-03.

El equipo amarillo venía de descender de Primera y pese a que completó un buen curso de la mano de Josu Uribe no logró regresar a Primera, y un año después bajó a Segunda B. Lima fue titular en el centro de la zaga por momentos. Jugó 22 partidos ligueros, más otros tres en la campaña siguiente antes de marcharse en el mercado de invierno. Más allá de lo deportivo, el jugador recuerda con gracia los viajes que la expedición debía hacer al frío, como el que hace hoy -desde ayer- en el Principado.

«El pelete ese a vosotros no os gusta mucho. Me acuerdo en mi época ir a Los Pajaritos y los míticos Rubén Castro, Momo, y compañía se querían matar. Cuando fuimos allí o a El Helmántico en periodo invernal estaban locos por que acabara el partido y coger el avión para volver a las Isla», comenta, al tiempo que confirma las bajas temperaturas que se han registrado en la zona durante toda la semana.

Para, Lima, como para cualquiera en la UD, el frío no es una excusa «porque es el mismo para todos», por mucho que unos estén más aclimatados que otros. Tampoco el estadio: «Están a ver si construyen uno porque en ese aspecto andamos bastante cojos aquí en Andorra, pero bueno, está en óptimas condiciones». Así que por eso considera que debiera verse un «partidazo».

Las Palmas está por encima, pero la propuesta del Andorra seguro que a vosotros que sois de buen fútbol os gustará

«El Andorra intenta hacer un fútbol muy canario por decirlo de alguna manera, con un muy buen trato del balón. Será un partido bonito. Evidentemente, Las Palmas está por encima, pero la propuesta del Andorra seguro que a vosotros que sois de buen fútbol os gustará», vaticina Ildefons, que confirma su presencia esta noche en el Nacional.

Allí se congregará una pequeña parte de los aproximadamente 30.000 habitantes que tiene el país, donde Lima no pasa desapercibido, pero casi, porque son muchas las personas conocidas que habitan en el micro-Estado.

No es profeta en su tierra

«Lo que me pasa a mí es que soy más famoso fuera de Andorra que en Andorra. Soy un ejemplo de que nadie es profeta en su tierra. Aquí más o menos nos conocemos todos, sobre todo los deportistas: pilotos de moto, ciclistas, exfutbolistas viviendo aquí...» explica, antes de aclarar: «Yo soy conocido no por mi talento futbolístico sino porque llevo muchísimos años representando al país».

Tanto como casi 26, porque le habrán faltado sólo seis días para alcanzar esa cifra cuando se enfrente al combinado suiza dentro de tres meses -debutó con Andorra el 22 de junio de 1997-. Para ese entonces habrá terminado ya la liga regional y sólo le quedará decir adiós a su selección para dejar definitivamente el fútbol y dedicarse a otra cosas que, en algunos casos, ya hace. Lo que tiene claro es que seguirá con si vida en el Principado, estigmatizada generalmente desde fuera sobre todo por los beneficios fiscales que ofrece.

Seguramente en otro Estado lo que pagas de impuestos no se gasta de la mejor manera, pues para que hagan un mal uso ellos, me lo quedo yo

«Veo mucha hipocresía ahí. Es como cuando critican a un jugador porque se va a otro equipo a ganar más dinero. ¿Qué haría uno en esa situación? Seguramente en otro Estado lo que pagas de impuestos no se gasta de la mejor manera, pues para que hagan un mal uso ellos, me lo quedo yo. Además, la calidad de vida y la tranquilidad de aquí es complicado encontrarlas en otros sitios», explica Lima.

Ha pasado casi un cuarto de hora y debe volver a su curso. Quiere ser entrenador, pero también tomarse un tiempo, disfrutar con su mujer y sus dos niñas. «Cuando llevas tantos años en el mundo del fútbol apetece tomarte los fines de semana para hacer cosas con la familia, cosas que no has hecho durante todos estos años. Pero bueno, nunca está de más formarse y nunca se sabe». Palabra de un recordman que por romanticismo aún da patadas a un balón, pero sentía que debía hacerlo antes de «cerrar un ciclo, que ya toca».