Raúl Lizoain Cruz, la Araña de Escaleritas, es un ciudadano orgulloso de Andorra. A sus 32 años, analiza la propuesta de Eder Sarabia y el hecho de vivir en otro país. "Solo te percatas por el móvil y cuando cruzas la frontera", valora. El viernes se reencuentra con su UD Las Palmas -club que defendió en 76 ocasiones y 32 en Primera. En esta campaña, por culpa de las rotaciones, no juega desde el 15 de enero ante el Burgos en El Plantío. "Eder tiene su estilo y quiere rotar, somos tres porteros y todos tenemos nuestra cuota de minutos".

¿Qué se encontrará la UD a nivel climatológico en el Estadio Nacional de Andorra?

Frío, la temperatura es baja y más por la noche. Es seco y un escenario donde la humedad no te afecta tanto. Estaremos bajo cero seguro.

Jugó en el CD Mirandés durante tres temporadas. Ya tiene una cátedra polar.

Entre Miranda y Andorra ya tengo una carrera de larga duración con el frío. Me da para un libro.

¿A qué achaca su desaparición del once de Eder Sarabia? ¿Le ha pedido explicaciones?

No es desaparecer, Eder Sarabia tiene una mentalidad y es la de rotar en portería. Rota en todas las posiciones. Su manera de gestionar el grupo es así. Es novedoso. En este caso, ha logrado que jueguen los tres porteros.

Dos victorias en las últimas trece jornadas. ¿Por qué?

Los rivales te van conociendo y encuentran los puntos débiles de tu estilo. Hemos perdido esa capacidad de sorpresa que teníamos como equipo nuevo. Ahora ponen más esmero para frenarnos. Nos defienden de una manera y nos han pillado la vuelta. Por otro lado, hemos completado buenos partidos, en el que hemos sido superiores, pero nos penalizaron los pequeños errores.

Firmaron un inicio de ensueño y coquetearon con el playoff de ascenso.

Comenzamos muy bien con seis partidos sin perder. Un inicio muy bueno, y llegado el momento, pues tienes que perfeccionar el método. Pero no olvide que el 80% del plantel debuta en Segunda. Yo se los he comentado, en esta categoría hay rachas negativas y tienes que levantarte de forma urgente. Somos el mismo equipo que arrollaba en la primera vuelta, solo que en ocasiones no hemos estado afortunados [Lizoain tiene 32 años y 133 duelos en Segunda como uno de los mimbres más curtidos].

¿En qué se diferencia Eder Sarabia de Quique Setién?

El estilo es parecido pero tienen muchos matices. Eder es muy intenso, su estilo es el del riesgo y buscar desde tu propia portería una salida limpia de balón. Es un estilo similar al de Quique pero con diferencias.

Eder Sarabia lo conocía de su etapa en la UD con el cántabro y le fichó para el Andorra el pasado verano.

Sí, en verano, cuando ascendieron, hablamos y aposté por el Andorra en gran parte por Eder.

¿Cómo es su vida en Andorra La Vieja? Montaña, grandes casas, rebajas fiscales, buenos relojes...

Muy bien, se vive muy bien. Es un país comodísimo para una familia. Es increíble. El tema de seguridad, el estilo de vida me encanta. Una vida muy tranquila para criar unos niños.

¿Dónde reside?

En Andorra La Vieja, en la parroquia de La Massana. Pero todo lo tiene a mano. Es un país pequeño, en 40 minutos, te pones en la otra punta. Todo está muy bien comunicado y estás a diez minutos cerca del estadio.

¿Y cómo son los viajes para competir en Segunda?

Es uno de los hándicaps. Es algo similar a lo que le pasa a la UD Las Palmas con sus desplazamiento a Península. Tenemos tres horas previas de guagua. La UD lo tiene de avión. Luego desde ahí, vamos a Barcelona y pillamos un avión o vamos a Lleida, que está a dos horas, y puedes subirte a otro avión. Depende del destino donde juguemos, si está próximo, pues por Miranda de Ebro te puedes acercar por carretera.

¿Ha hablado con el propietario Gerard Piqué?

Sí, ha bajado al vestuario un par de ocasiones. Cuando llegué, mantuvo una cena con los nuevos jugadores. Bastante bien, tiene demasiadas cosas que hacer. La última vez que lo vimos fue hace un par de semanas, cuando conquistamos la Copa Catalunya.

En la Kings League con Ronaldinho, usted no se ve todavía...

Todavía no me retiro ahí...

Geri, como diría Rubiales, vive el fútbol y el mundo de las finanzas de forma mu pasional. Es un emprendedor. ¿Cómo es su faceta de presidente?

Una figura que lleva muchos años en el fútbol y que ha logrado unificar finanzas y deporte. Tiene el ejemplo de la Kings League como el del FC Andorra. Se lo ha montado muy bien, el fútbol y el mundo de las finanzas son sus pasiones. Está muy pendiente de nosotros, sabe lo que hacemos en cada instante. Cuando puede viene a vernos.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la UD: su rigor defensivo o la capacidad de rebelarse ante la adversidad de las lesiones de Kirian, Vitolo, Sandro o la gripe de Viera?

Todo. Es un equipo que ha tenido adversidades de todo tipo, y sabe sobreponerse. Sacó partidos adelante en los que quizás no merecía ganar pero lo hace por la mínima. Eso te permite estar arriba. Cuando estás con ese flow todo te sale de cara; es un firme candidato al ascenso y es el año en el que sale a la perfección. Cuando tienen dificultades las superan. Están en esa situación en la que todo viene de cara. Es un año claro para subir.

¿Qué rival de la UD considera el más peligroso?

Es difícil, una pregunta complicada. Todos los que están arriba son terribles. A mí me gusta mucho el Levante. El Granada, por su parte, tiene mucha dinamita arriba. La Segunda es muy complicada.

Del año del ascenso con la UD (2014-15) ya solo le queda Viera en el plantel y Momo en el cuerpo técnico. Le van quedando pocos para saludar.

Alguno más conozco, fisios, utilleros médicos...Siempre tienes a quién saludar y es muy emotivo reencontrarte con este vestuario que fue tu familia. Me pasaré a saludarlos.

¿Qué le parece la campaña de Álvaro Valles -ha encajado nueve goles en 21 duelos-?

Muy bien, tuvo el contratiempo de romperse el menisco y ha vuelto otra vez al nivel que tenía. Es otra de las claves positivas del equipo. Reciben poco y luego arriba tienen dinamita. Álvaro luce aplomo y regularidad, ayuda al equipo para seguir en la parte alta.

La UD ya sabe ganar sin Viera. El Mesías es el mejor de la categoría pero cuando no está, emerge Moleiro.

Quitas a uno y pones a otro. Jonathan es un jugador aparte, siempre lo tendría en mi equipo y cuando no está, se saben sobreponer. Ponen a otro y aporta grandísimas cosas. La UD no tiene por qué estar preocupada por las bajas. Viera es excepcional en Segunda, un jugador diferencial y el número uno. Pero Las Palmas tiene la suerte de disponer de Alberto Moleiro. Hace cosas increíbles.

Pimienta no pierde la calma y ha encontrado otras maneras de gana lejos de su credo 'cruyfista'. Luz más allá del guardiolismo. Vive de las porterías a cero y de balones a los espacios, cundo es preciso. ¿Qué le parece el técnico amarillo?

No he tenido la suerte de conocerlo de forma estrecha, como a otros entrenadores de la UD. Me sorprende la tranquilidad y que los jugadores se han sabido adaptar a él y él al plantel. Tenerlo es clave. Gestiona muy bien el vestuario, lo controla. Tener a Pimienta es uno de los grandes secretos de esta versión excelente de Las Palmas, que lleva muchas jornadas al frente de la tabla.

¿En el vestuario se escucha la canción de Shakira sobre Piqué?

Alguna vez ha saltado de casualidad y digo 'quiten eso que nos echan a todos'.

¿Qué hace en su ratos libres en Andorra?

Con los dos niños, poco tiempo libre tenemos. Me gusta estar con ellos, les llevo a las actividades, al colegio. Damos paseos y el trineo es para mí, no nos dejan esquiar. Mis hijos sí esquían y les encanta.

Añora Gran Canaria.

Pues sí, no hay nada como la Isla. Pero esto es una aventura y hay que disfrutarla. Nunca sabré si volveré a vivir lejos de las islas.

¿Tiene la sensación de que está en otro país?

No, únicamente por el teléfono. Lo demás, es idéntico. La misma comida, la misma vida...Cuando cruzas la frontera sí te percatas de que estás en otro país.

¿Qué le parece la vuelta a la entidad como asesores de Deivid, Aythami o Vicente Gómez?

Es lo lógico, lo que debería hacer un club como la UD Las Palmas. Tener a esos jugadores dentro de la entidad y cerca del vestuario. Saben lo que piensan y necesitan los jugadores. Te han ayudado a llegar a la gloria y llevaron al club a lo más alto. Lo veo muy positivo. Tenerlos por compromiso y por imagen. El presidente [Miguel Ángel Ramírez], en ese aspecto, lo está haciendo muy bien.

Ya ubican a Roque Mesa de vuelta en Primera en la UD. ¿Y usted también volverá a vestir de amarillo?

He escuchando lo de Roque, y solo puedo decir que sería un fichajazo. Pero ahora deben ir paso a paso. En mi caso, tiempo al tiempo, me queda otro año aquí.