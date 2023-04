Granada-UD (La previa): Mejor contra mejor

Un nuevo horizonte se abre para la UD Las Palmas en su camino a la Primera División. Estaba marcado en el calendario; todos hablaban, también en el vestuario, del punto en el que comienza el desenlace de la competición para el equipo amarillo, en Granada, contra el Granada CF, el primero de los cuatros rivales directos a los que habrá de enfrentarse en las últimas siete jornadas. Campo grande, equipo grande, partido grande (15.15 horas, LaLiga SmartBank TV/Movistar Vamos). El mejor en casa contra el mejor fuera, y con la posibilidad para el cuadro de Xavi García Pimienta de ponerse líder si gana. En Los Cármenes, no ha lugar a una nueva decepción.

No es una final, porque hay margen en la Segunda más igualada por arriba de la historia desde que en la temporada 2010-11 se instauró el formato actual, pero otro falló –sólo una victoria en los últimos seis partidos– sería una concesión demasiado grande a estas alturas del curso, sobre todo después del varapalo que sufrió ayer el Eibar en el campo del Albacete.

El arma con el que juega la UD en la tarde primaveral en la ciudad nazarí, donde la gente abraza la primavera lanzándose a la calle –y a las múltiples terrazas de esta alocada localidad–, es de doble filo. Por un lado, confían tanto el cuerpo técnico como los jugadores en que la propuesta más ofensiva del rival con respecto a los anteriores pueda ser beneficioso para una UD que con espacios, pocos durante la campaña, ha demostrado ser letal, sin embargo, tal circunstancia frente al segundo conjunto más goleador del campeonato y que cuanta con el pichichi de la categoría –Uzuni, con 11 tantos– puede ser, por otro lado, mortal.

Modificaciones

Lo que parece claro es que si García Pimienta quiere que su equipo carbure debe empezar por poner a los mejores, sin explicaciones ni planes que sólo él ve, y eso significa que Moleiro, Pejiño y Curbelo deberían ser las novedades en el once por el lesionado Sandro –otra vez, y ya van cinco–, Álvaro Jiménez y Sidnei, respectivamente. Todo lo que no sea eso podrá catalogarse de lujo, aunque al catalán sus planes le han salido más veces de las que no. En cualquier caso, mejor no improvisar a estas alturas de la película.

La duda principal del equipo titular de la UD radica en el puesto de nueve, para el que luchan Marc Cardona y Loren. Da igual quien sea el elegido: tanto uno como otro sólo suman un gol en la segunda vuelta y no han demostrado nada como para ser considerados como fijos. Por lo demás, el centro del campo será el mismo y Curbelo aportará velocidad en la retaguardia.

Enfrente, el Granada de Paco López, por los ensayos del técnico durante la semana, podría introducir más músculo en el centro del campo con Bodiger y Petrovic, que actuarían por Meseguer y Pol Lozano, más creativos. Por la izquierda está previsto que Puertas siente a Perea, y arriba que Callejón haga lo propio con Weissman, que sólo suma un tanto desde que llegó en enero del Valladolid. El que estará seguro es Uzuni, un killer de 20 goles, lo que echa de menos la UD. Quizá con eso también sería el mejor en casa, pero de momento lo es fuera. Hoy es día para los mejores.