Más allá del término que cada uno quiera elegir para definir el partido (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV/Movistar Vamos) entre la UD Las Palmas y el Levante UD en el Estadio de Gran Canaria, lo que acontezca tendrá un carácter decisivo, aunque no definitivo, en las aspiraciones de ambos equipos de ascender a Primera División de manera directa, porque si bien las diferencias entre los cinco candidatos son mínimas y las más estrechas desde que se estrenara el formato actual de competición hace 13 temporadas, el gane saldrá muy reforzado, sobre todo porque habrá dejado atrás la crisis.

Ambos equipos han llevado una vida paralela desde hace un mes y medio, tanto que sólo han sumado una victoria en los últimos siete encuentros. El pánico parece haberse adueñado no sólo de Las Palmas y Levante, sino también de los cinco aspirantes, que no han tenido la continuidad suficiente como para distanciarse. Todos fallan. El último, el Eibar en casa frente el Zaragoza (1-1). Por eso siempre es el momento, hace dos meses, hace uno y ahora.

Toca a la UD y a su entrenador mirarse al ombligo para volver a ser el equipo que estuvo casi de sobresaliente en la primera vuelta y al inico de la segunda, pero que se desplomó poco a poco sin que García Pimienta se diera cuenta ni, por tanto, pusiera remedio.

El punto de partida debe ser el cerrojo en la portería, que visto cómo el balón ha entrado hasta 11 veces en las últimas seis jornadas. El siguiente paso es evitar los errores groseros que, por ejemplo, costaron la derrota en Granada. No ha lugar a los regalos. La UD, además, tiene que recuperar la presión alta que facilitó muchas de sus victorias a lo largo del curso, y por último debe ser preciso de cara al gol. Tampoco ha lugar a la ceguera.

Un sustituto contrastado

En ausencia de Jonathan Viera por sanción después de que recibiera la quinta amarilla en Los Cármenes y no prosperara el recurso del club ante el Comité de Competición, Moleiro está llamado a poner la magia en el centro del campo, por el centro. Todo lo que no sea que el tinerfeño actúe por esa zona significará que lo hará Kaptoum, que no ha demostrado nada desde que llegó, y eso alguno lo considera hasta una temeridad.

Álex Suárez, Fabio, Curbelo y Pejiño apuntan a volver al once; el rival, con nombres de Primera

García Pimienta prevé realizar nuevos cambios en el equipo titular en todas las líneas. En defensa, Álex Suárez y Curbelo cuentan con muchas papeletas para volver al once, respectivamente, por Marvin, que sólo vale como revulsivo, y Sidnei, tediosamente lento. En el centro del campo, Fabio debiera recuperar el sitio que le quitaron unas molestias en el menisco. Ya está bien y Mfulu no lo está. Blanco y en botella.

Arriba, Pejiño, castigado con la suplencia en los dos últimos choques cuando es de los pocos jugadores de la plantilla con gol –suma seis, los mismos que Viera, uno menos que Marc Cardona, que no marca desde enero–, tendrá una nueva oportunidad desde el inicio. Junto a él, Álvaro Jiménez y el pichichi son los favoritos porque Sandro vuelve después de haber tenido molestias, y eso es sinónimo de banquillo para Pimienta.

El rival

Enfrente, el Levante de Calleja, versátil, llega con muchos nombres y con la vitola de duro: es el equipo de la Liga que más falta comete. A ello y al poder de los atacantes deberá enfrentarse una UD que busca levantar el vuelo.