Calleja: «Vamos a subir; no vendemos motos»

El técnico del Levante, Javi Calleja, insistió ayer, pese a la mala racha del equipo, que al igual que la UD Las Palmas suma una sola victoria en los últimos siete partidos, que van a lograr el ascenso a Primera División y que lo ideal sería hacerlo de forma directa.

«Nuestro objetivo es ascender y vamos a subir. Lo ideal sería ascender entre los dos primeros de forma directa y es por lo que vamos a seguir peleando hasta el final. Y es posible. No es que estemos vendiendo ninguna moto, el equipo está inmerso en la pelea por el ascenso directo», comentó.

El entrenador madrileño admitió que la derrota ante el Mirandés el pasado lunes fue «un palo para todo el mundo», pero destacó que el equipo se ha «levantado» después de esa adversidad y que tiene «toda la confianza». «Hemos pasado por momentos mejores pero estoy convencidísimo de que vamos a subir», insistió.

Calleja comentó que la UD Las Palmas es un equipo «cuya idea es tener mucho balón» pero recordó que esa no será la única clave del partido. «Nuestra misión no es quitarles el balón, es ganarles el partido. No es cuestión de que tengamos la posesión, es cuestión de que cuando lo tengamos sepamos qué hacemos con él y hagamos daño», resumió.

También se refirió al polémico episodio vivido ante el Mirandés, ante el que Wesley desperdició un penalti cuando el especialista en lanzarlos es José Campaña. «Es un capítulo cerrado y está hablado cara a cara. Los penaltis los tienen que tirar los especialistas. No puede pasar otra vez», finalizó.