Villalibre saca la trompeta y calienta el 27-M: "Somos un equipazo y vamos a subir"

De la mesura de Miguel Ángel Ramírez -"lo vamos a tener complicadísimo"- a la arista exultante del trompetista. Asier Villalibre lo tiene claro. "Somos un equipazo y vamos a subir", valoró el delantero del Deportivo Alavés, que el próximo sábado visita el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas, #Vamos). La UD depende de sí misma en esta última jornada y le vale tanto la victoria como el empate ante la formación vitoriana de Luis García Plaza -salvo que el Levante UD se imponga 6-0 al Real Oviedo en el Ciudad de Valencia y los pío pío sellen tablas-.

El atacante de 25 años, propiedad del Athletic Club de Bilbao y en calidad de cedido en el club babazorro hasta el próximo 30 de junio, suma cuatro dianas y dos asistencias desde el pasado enero -fecha en la que llegó como refuerzo de lujo-.

En unas declaraciones al rotativo AS, la circunstancia de medirte a la UD y en un estadio con 32.400 almas no le inquieta. Llega curando de espanto por su paso en el club bilbaíno. "Estamos ante una final. He vivido partidos así cuando estaba con el Athletic jugándonos la Copa y la Supercopa pero fue en la época del COVID y no había afición en las gradas. Había que hacer más trabajo mental para motivarte". Además, insiste que el trabajo mental resulta capital en este tipo de duelos, donde cada detalle vale oro. "Lo peor que podemos hacer es entrar en un punto de ansiedad o de nervios y que no podamos trabajar bien. Esas ganas malas [negativas] no tendrían que apoderarse de nosotros. Sabemos que somos un equipazo y con la fuerza del bloque, la motivación y la ilusión vamos a ser capaces de conseguirlo".

Última jornada y dos aspirantes a la gloria. La consigna es acompañar al Granada, que lo tiene todo de cara en su feudo ante el CD Leganés (también el sábado y con horario unificado). "El hecho de haber llegado hasta aquí es ya increíble, muy grande. Sabemos que tenemos que ganar y que el empate no nos vale. Iremos a por todas". También se le cuestionó si sacaría su trompeta para festejar el ascenso en el Gran Canaria, como ya hiciese el Córdoba el infame Cordobazo en el 22-J. "No me gusta mucho hablar de eso. Depende de lo que pase luego ya veremos lo que hacemos".

La frase de Suso Santana y el 'Ortolazo'

En las filas del bloque vitoriano, un jugador con pasado amarillo como Rober González. También figura el tinerfeño Javi López. Estas declaraciones de un rival, repletas de autoestima, ya fueron utilizadas como elemento motivador por los ejecutivos de la UD en 2020 con motivo de la celebración de un derbi contra el CD Tenerife. Una frase de Suso Santana bastó de energía extra y empapeló la ciudad deportiva de Barranco Seco con el 'tenemos que meternos en vena el derbi'.

Fue los días previos al clásico regional del 'ortolazo' y los amarillos, dirigidos por José Mel Pérez, se impusieron (1-0) en el Gran Canaria -sin público por el Covid-19-.