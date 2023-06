García Pimienta: "Aterricé a las tres, llamé al presidente a las seis y media, fui a su casa y en un minuto lo arreglamos"

La explicación más sencilla posible. Después de más de 10 días de negociaciones entre la UD Las Palmas y los representantes de Xavi García Pimienta que concluyeron en la renovación del técnico por una temporada, pese a que la situación alcanzó varios puntos críticos hasta el desenlace final, todo quedó solucionado en un minuto. "Aterricé ayer a las tres de la tarde y a las seis y media estaba llamando a Miguel -Ángel Ramírez- y le dije: 'Miguel, yo quiero hablar contigo', y me dijo: 'Vente a casa', y en un minuto nos dimos la mano", comentó el entrenador horas después de sellar su continuidad. "No cinco minutos, fue un minuto. Sólo puede agradecerle a Miguel lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y ayer en su casa en un minuto nos dimos la mano". Y así, el culebrón acabó como las dos partes querían.

Tras reconocer que la primera toma de contacto tuvo lugar entre su agencia de representación y el club, y deslizar que la renovación no había podido solucionarse antes porque estaba en Barcelona, el catalán aseguró que "estaba convencido" de que las negociaciones iban a llegar a buen puerto. "Había predisposición por su parte y mi opción número uno era quedarme aquí. ¿Que ha habido cosas? Sí, es normal. Cuando las cosas salen bien a nivel deportivo es normal que tengas opciones. Hemos hecho una temporada increíble, hemos subido a Primera División y todo el mundo se revaloriza, pero yo me quería quedar aquí", aseguró García Pimienta.

"He tenido caché fuera de aquí. Todo el mundo se revaloriza, es así de sencillo, pero cuando uno está a gusto en un sitio y hay continuación en el proyecto... No tuve ninguna duda", añadió en el mismo sentido antes de admitir: "Fue muy fácil para lo mal que lo hemos pasado, por lo menos yo y mi familia".

Fin de la historia. El técnico, quien reveló que mantenía conversaciones con Luis Helguera durante su estancia en la Península en la que le garantizaba una y otra vez que quería quedarse, insistió en varias ocasiones en que su idea nunca varió. "No se me pasó por la cabeza no renovar". Ahora, sellado el pacto, toca mirar al futuro.

"Estoy convencido de que el equipo va a estar preparado, pero empezamos de cero en una categoría nueva. Las Palmas es un equipo hecho para jugar en Primera División más que en Segunda. Tengo la sensación de que va a ir muy bien. Reforzando algunas posiciones, si acertamos, creo que vamos a hacer una muy buena temporada", comentó García Pimienta.

Además, el entrenador amarillo dejó claro que "la esencia no se va a perder". "El grueso de la plantilla tiene que ser los que han estado este año y el perfil de jugadores es el que es. Se va a ver una UD Las Palmas parecida a la que ha estado en Segunda", avanzó.

También dejó abierta la posibilidad de ampliar el cuerpo técnico, ahora formado por Álex García como segundo entrenador, David Gómez como preparador físico y José Yepes como entrenador de porteros, además de Momo y Turu Flores, que son ayudantes. "Hay una posibilidad, pero sería para más adelante. Hay que darle una vuelta", señaló.