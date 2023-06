Trece días después de que la UD Las Palmas lograra el ascenso a Primera División tras empatar en casa frente al Deportivo Alavés (0-0) Miguel Ángel Ramírez tomará la palabra para presentar la campaña de abonos del nuevo curso en la máxima categoría. Como es lógico, los precios subirán, pero en la cantidad en la que lo hagan está la expectación de la afición amarilla, que en las últimas semanas ha tratado de influir en el club por medio de algunos de sus representantes para que la subida no sea exagerada como la que hubo en la temporada 2015-16 en la penúltima llegada a los cielos del equipo. Hoy, por fin, todo quedará claro.

Según ha podido saber este medio de fuentes de la entidad los precios no variarán en demasía. Ya el propio presidente lo avanzó antes de realizar la ofrenda a la Virgen del Pino el lunes 30 de mayo. «Si en 2015 teníamos unos precios y hubo muchos aficionados que vieron bien esos precios y otros no, yo creo que después de ocho años si pudiésemos aplicar los mismos precios que en 2015 estaríamos todos contentos. Yo creo que no vamos a exceder de esos precios, pero ya digo, ocho años después no serían precios caros».

Por tanto, cabe esperar unos precios iguales o menores para ver a la UD Las Palmas en Primera la temporada 2023-24. Cabe recordar que tras el último ascenso el club estableció unas cantidades para la renovación de los abonos que oscilaron entre los 195 euros y los 690 –195 en Naciente, 350 en Curva, 450 en Sur, 690 en Tribuna, 690 en Tribuna Especial y 1.790 en VIP–.

Expectación general por los precios de los carnés, que serán parecidos a los del curso 2015-16

Esos precios, como es lógico, fueron mayores para los nuevos abonados, con cifras ente los 290 y los 790 euros –290 en Naciente, 480 en Curva, 580 en Sur, 790 en Tribuna, 990 en Tribuna Especial y 1.950 en VIP–.

Aclaraciones

Por otra parte, Ramírez ofrecerá la versión de la UD sobre la renovación de Xavi García Pimienta, cerrada el miércoles pasado después de una negociaciones llenas de filtraciones por ambas partes y que alcanzaron su punto más crítico el martes pasado, tanto que la UD llegó a dar al barcelonés por perdido. Al final, las dos partes cedieron y cumplieron con su deseo inicial: seguir vinculados al menos una temporada más.

El dirigente, además, se referirá a la confección de la plantilla de la próxima campaña en la máxima categoría, si bien los futbolistas más importantes en la consecución del ascenso continuarán y formarán la base del nuevo grupo que tratará de conseguir la permanencia. Ese objetivo también quedará claro en la boca de Ramírez.

De la misma forma saldrá a la luz el plan de la UD en la pretemporada, que comenzará en la primera semana de julio y contará con un stage en Marbella y varios partidos en el extranjero.